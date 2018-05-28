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Vodka com café

Homem bêbado de vodka vandaliza famoso quadro Ivan o terrível

Homem danificou pintura com um bastão de ferro

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 11:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 11:15
O quadro Ivan o Terrível e seu filho Ivan (1885) Crédito: Wikimedia Commons
Umas das pinturas mais importantes da Rússia foi vandalizada e gravemente danificada após um russo bêbado de vodka atacá-la com um bastão de ferro na galeria State Tretyakov em Moscow . Segundo noticiou o "The art newspaper", o dano na pintura "Ivan o terrível e seu filho Ivan" (1885), do artista Ilya Repin, foi estimado em US$ 8 mil.
O ataque ocorreu quando a equipe estava se preparando para o museu fechar na sexta-feira à noite. A pintura de Repin retrata Ivan, o Terrível, embalando seu filho ensanguentado, Tsarevich Ivan, depois de assassiná-lo em 1581.
Em um comunicado, o Tretyakov disse que o homem explodiu no "já vazio salão onde fica o quadro de Repin, e golpeou vários golpes com um bastão de metal contra a tela de vidro" da pintura.
"A tela foi rasgada em três pontos na parte central do trabalho", embora felizmente, segundo o comunicado, a parte mais importante - a representação dos rostos e das mãos do czar e do tsarevich - não foram danificados.
A polícia prendeu o homem de 37 anos acusado de danificar o quadro na cidade de Voronezh, a cerca de 480 quilômetros de Moscou. Ele afirmou que atacou a pintura porque achava que era historicamente imprecisa e que tinha bebido doses de vodka em um café da galeria pouco antes de cometer o ato de vandalismo.

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