Homem bêbado de vodka vandaliza famoso quadro Ivan o terrível

O quadro Ivan o Terrível e seu filho Ivan (1885) Crédito: Wikimedia Commons

Umas das pinturas mais importantes da Rússia foi vandalizada e gravemente danificada após um russo bêbado de vodka atacá-la com um bastão de ferro na galeria State Tretyakov em Moscow . Segundo noticiou o "The art newspaper", o dano na pintura "Ivan o terrível e seu filho Ivan" (1885), do artista Ilya Repin, foi estimado em US$ 8 mil.

O ataque ocorreu quando a equipe estava se preparando para o museu fechar na sexta-feira à noite. A pintura de Repin retrata Ivan, o Terrível, embalando seu filho ensanguentado, Tsarevich Ivan, depois de assassiná-lo em 1581.

Em um comunicado, o Tretyakov disse que o homem explodiu no "já vazio salão onde fica o quadro de Repin, e golpeou vários golpes com um bastão de metal contra a tela de vidro" da pintura.

"A tela foi rasgada em três pontos na parte central do trabalho", embora felizmente, segundo o comunicado, a parte mais importante - a representação dos rostos e das mãos do czar e do tsarevich - não foram danificados.