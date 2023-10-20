Hamas libera dois reféns americanos, diz mídia israelense

Departamento de Estado dos EUA diz que vai divulgar informações sobre o caso Crédito: Getty Images

O Hamas libertou dois reféns americanos entre os que estão sendo mantidos em Gaza, segundo a mídia israelense.

As informações, no entanto, ainda não foram confirmadas oficialmente. A BBC aguarda confirmação de Israel e dos EUA.

Em breve, o Departamento de Estado dos EUA vai divulgar informações sobre o caso durante a coletiva de imprensa diária sobre a guerra, em Washington.

O canal de televisão americano CBS, parceira de notícias da BBC nos Estados Unidos, informou que os reféns são uma mãe e sua filha.

O jornal israelense Haaretz disse que a Cruz Vermelha confirmou a informação.

A BBC traz mais informações em breve.

Quem são os reféns do Hamas

Israel diz que pelo menos 20 deles são crianças. A BBC confirmou os nomes de 18 dos menores de 18 anos que foram levados pelo Hamas, com idades entre 9 meses e 17 anos.

O governo israelense também afirma que pelo menos 10 dos reféns são idosos, com mais de 60 anos.

A Sala de Situação de Reféns criada por Israel tem acompanhado o caso e as tentativas de resgate dos civis capturados.

Mas Michael Milstein, que passou 20 anos na inteligência militar de Israel, alerta que o país “não tem todos os dados sobre todas as casas e ruas de Gaza”.

O Hamas tem a vantagem de ser capaz de esconder seus integrantes e seus reféns numa rede de porões e túneis subterrâneos.

Israel tem experiência em resgate de reféns. Criada em 1957, a sua unidade secreta Sayeret Matkal é bastante semelhante à SAS britânica ou à Força Delta americana.

A Sayeret Matkal ficou conhecida pela operação em Entebbe, em 1976, na qual reféns de um avião sequestrado por dois militantes palestinos e dois alemães foram resgatados em um aeroporto de Uganda.