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  • Haile Selassie, o monarca africano endeusado na Jamaica (e que viveu capítulo dramático no Brasil)
BBC News

Haile Selassie, o monarca africano endeusado na Jamaica (e que viveu capítulo dramático no Brasil)

Último imperador da Etiópia está no coração do movimento rastafari.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

07 jul 2024 às 16:52

Publicado em 07 de Julho de 2024 às 16:52

Quando se fala em rastafáris, provavelmente a primeira imagem que vem à cabeça de muitas pessoas é a do rei do reggae Bob Marley e seus rastas icônicos.
Mas além do famoso artista, há outro homem ainda mais importante no coração deste movimento - Ras Tafari. Esse foi o nome do último imperador da Etiópia, nascido em 23 de julho de 1892, mas ele adotou o nome real de Haile Selassie ao ser coroado.
E como um imperador da Etiópia, cuja capital está situada a quase 13 mil quilômetros de Kingston, se tornou adorado na Jamaica?
O repórter Shin Suzuki conta a extraordinária e controversa trajetória de Haile Selassie.

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