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EUA x Coreia do Norte

Grupo americano registra atividade nuclear na Coreia do Norte

O grupo "38 North" afirmou nesta sexta-feira (5) que imagens de satélite comercial, datadas de 22 de março, mostram um guindaste móvel próximo ao reator experimental de água leve da instalação nuclear

Publicado em 06 de Abril de 2019 às 21:28

Publicado em 

06 abr 2019 às 21:28
Representante da Coreia do Norte e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Evan Vucci
Um grupo de pesquisa dos Estados Unidos (EUA) que monitora a Coreia do Norte declarou ter observado nova atividade no complexo nuclear de Nyongbyon.
O grupo "38 North" afirmou nesta sexta-feira (5) que imagens de satélite comercial, datadas de 22 de março, mostram um guindaste móvel próximo ao reator experimental de água leve da instalação nuclear. O equipamento não estava presente em imagens anteriores.
Segundo o grupo, não está claro qual o propósito do guindaste, mas o maquinário pode ter sido usado para transportar equipamentos ou materiais para dentro do recinto que abriga o reator.
> Representante da Coreia do Norte vai aos EUA buscar diálogo com Trump
O complexo de Nyongbyon foi uma questão central nas discussões da segunda cúpula entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, realizada em fevereiro. Pyongyang declarou que o reator de água leve é usado para geração de energia, mas analistas indicam que ele poderia ser usado na produção de plutônio utilizável em armas nucleares.
Após o fracasso da reunião de cúpula, a Coreia do Norte restaurou as operações de uma área de lançamento de foguetes, cujas estruturas o país havia desmontado parcialmente.

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