Governador de NY não decretou fim de quarentena, como circula nas redes

Turismólogo revela porque as celebridades brasileiras adoram Nova York Crédito: Unsplash

Informações falsas sobre a situação do novo coronavírus nos Estados Unidos, mais especificamente em Nova York, têm sido disseminadas pelas redes sociais e por aplicativos de mensagens. O governador do estado americano, Andrew Cuomo, determinou na última sexta-feira (20) que trabalhadores de serviços não essenciais ficassem em casa e que as pessoas evitassem sair de suas residências.

"Esses fechamentos temporários não serão fáceis, mas eles são necessários para proteger a saúde e segurança das pessoas de Nova York e dos americanos", afirmou o democrata. Até esta quarta (25), Nova York contabilizava aproximadamente 30 mil casos de infecção e 218 mortes por Covid-19.

Nesta segunda (23), Cuomo fez um novo pronunciamento em que voltou a defender a quarentena, mas na internet usuários associavam o discurso a uma revisão da decisão de semana passada.

"Governador de Nova York acabou de dizer numa coletiva que vai voltar atrás no lockdown [quarentena] que ele mesmo decretou, pois as pessoas PRECISAM voltar ao trabalho", compartilhou de forma errada uma pessoa no Twitter. Como o vídeo está em inglês, há mais facilidade na disseminação da fake news no Brasil.

Mas o político não voltou atrás. "Meu conselho seria aja o quanto antes e dramaticamente, não procrastine", afirmou, durante uma fala sobre como enfrentar a pandemia do novo coronavírus.

"Ouço pessoas dizendo 'não queremos esse nível de disrupção, isso não será tão ruim, isso é coisa da mídia'. Eles estão errados."

O pronunciamento ocorreu para o anúncio da construção de quatro hospitais de emergência na cidade de Nova York - cada um terá capacidade para cerca de 250 pessoas, segundo o governador.

Cuomo é enfático ao defender a posição de isolamento social e restrição do que não seja serviço básico.

"Isso vai ficar muito pior antes de ficar bem. Nós vamos ter o número de casos crescer dramaticamente. Nós vamos ter mais gente vindo para o sistema de saúde do que a gente pode comportar", enfatizou.

Quando questionado sobre a economia, o político respondeu: "Essa [preocupação com a saúde das pessoas] é para mim a prioridade para o governo, para a sociedade. Nós estamos planejando o que fazer com a economia. Mas primeiro temos que fazer tudo o que pudermos para salvar vidas literalmente."

Segundo ele, "a economia a gente conserta."

Cuomo tem tido alguns embates com o presidente dos EUA, Donald Trump, que tem postergado medidas mais drásticas e criticado alguns governadores.

A postura do líder republicano tem servido de exemplo para o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que nesta terça (23) voltou a se manifestar em rede nacional para atacar governadores, imprensa e minimizar os efeitos do novo coronavírus.

"O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade", disse ele, contrariando recomendações da OMS (Organização Mundial da Saúde) e de especialistas.

Até esta terça (24), a nova doença levou a 46 mortes no Brasil, entre os 2.201 casos confirmados de coronavírus, segundo o Ministério da Saúde.

Para Bolsonaro, como o grupo de risco é composto principalmente por idosos, as aulas nas escolas, por exemplo, deveriam ser retomadas. Ele ainda voltou a tratar o problema como "gripezinha".