Generais Augusto Heleno e Paulo Sergio Nogueira cumprirão pena no Comando do Exército

Superior Tribunal Militar (STM) decidirá se generais perderão a patente após condenações em processo por trama golpista

Marina Rossi

BBC News Brasil

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 16:04

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o encerramento do processo que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão.

Supremo Tribunal Federal declarou o trânsito em julgado do processo que condenou o ex-presidente por trama golpista, concluindo a ação penal; Alexandre de Moraes define que pena será cumprida em sala especial da Polícia Federal onde Bolsonaro já está, em Brasília

A decisão mantém Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal de Brasília, onde ele está desde sábado (22/11) quando foi preso preventivamente.

Além do ex-presidente, Moraes determinou o início do cumprimento de pena para os generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira. Por serem militares, eles ficarão no Comando Militar do Planalto, em Brasília.

Esta reportagem está em atualização

