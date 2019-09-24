Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Garimpeiro brasileiro é morto por militar na Guiana Francesa
Garimpo ilegal

Garimpeiro brasileiro é morto por militar na Guiana Francesa

O governo local afirmou que o disparo foi acidental e partiu da arma de um agente que foi preso administrativamente e responderá a inquérito

Publicado em 

24 set 2019 às 15:38

Publicado em 24 de Setembro de 2019 às 15:38

Gleibson Pereira, 28, brasileiro morto por militar na Guiana Francesa Crédito: Facebook/Reprodução
Um brasileiro foi morto por um militar francês em uma área de garimpo ilegal na Guiana Francesa no último domingo (22).
O garimpeiro Gleibson Pereira, 28, morreu na fronteira entre o Brasil e a França, próximo ao distrito de Vila Brasil, distante de Oiapoque (AP) cerca de quatro horas de barco.
Segundo o Consulado-Geral do Brasil em Caiena, o governo local afirmou que o disparo foi acidental e partiu da arma de um militar que foi preso administrativamente e responderá a inquérito. O militar fazia parte do quadro da Legião Estrangeira, unidade ligada ao Exército Francês que admite estrangeiros.
Segundo a Polícia Civil, Gleibson carregava galões de 50 litros com combustível para abastecer os garimpos. O grupo em que Gleibson estava ouviu uma embarcação se aproximar, diz a polícia, e se espantou ao ver os militares. Eles correram mato adentro, e o legionário disparou.
Na cidade franco-guianense de Camopi, em frente à Vila Brasil, há três forças policiais francesas, a Legião Estrangeira, a Gendarmerie (espécie de polícia militar) e a Polícia Nacional (polícia civil), que combatem a garimpagem ilegal.
Áudio que circula na região enviado por um garimpeiro que estava no grupo narra o momento da morte. "Na hora que eu virei de costas para correr, na hora que eu escorreguei, foi na hora que foi o tiro. Nós corremos juntos. Eu entrei no mato, ele entrou atrás e caiu. Só que eu não voltei para ver se ele estava bem ou não. Ele só caiu, e nós entramos. O pessoal estava bem perto de nós, falando. Nós entramos e fomos embora. Depois é que fomos saber do ocorrido."
Os garimpeiros voltaram no dia seguinte e encontraram Gleibson morto. Um vídeo que se espalhou pelas redes sociais mostra um grupo em volta do cadáver, caído na mata, apontando os ferimentos e chamando os militares franceses de covardes. "Nós [garimpeiros ilegais] estamos errados, mas a gente trabalha desarmado, todo mundo. O cara não tem nada a ver", diz um. "Esses vagabundos vão ao Oiapoque, comem e bebem conosco e fazem isso", diz outro.
O corpo de Gleibson foi levado pelos garimpeiros ao lado brasileiro. Em outro vídeo, depois que o corpo foi resgatado, os garimpeiros também acusam os agentes franceses. Eles viram o cadáver de costas para mostrar as marcas. "Isso aqui é mais uma prova do que o governo francês está fazendo contra os brasileiros dentro da Guiana Francesa. Bando de assassinos."
Um delegado brasileiro que atua na região disse à reportagem, no entanto, que a abordagem das forças francesas não costuma ser violenta e que incidentes do tipo são raríssimos. A praxe, segundo essa autoridade, é prender e extraditar os garimpeiros.
Um dia antes, na mesma região, indígenas do lado franco-guianense informaram à polícia que encontraram três corpos de brasileiros mortos. A Polícia Federal e a Polícia Civil brasileira fizeram buscas, mas não encontraram mortos, e desconfiam de falsa comunicação de crime.
Segundo o consulado brasileiro, dos 295 mil habitantes da Guiana Francesa, entre 70 mil e 80 mil são brasileiros, a maior parte do Amapá, do Pará e do Maranhão.
A imigração ao território francês se intensificou na época da construção do Centro Espacial de Kourou, base de lançamentos da Agência Espacial Europeia, erguido na região pela proximidade com a Linha do Equador
Há cerca de 12 mil garimpeiros trabalhando regularmente na Guiana Francesa, cerca de 95% são brasileiros, segundo números do consulado. De acordo com a Polícia Civil, 10 mil brasileiros fazem garimpo ilegal no país.
A Guiana Francesa é um departamento da França na Amazônia, que, com 84 mil km² (cerca de 95% cobertos de floresta). 
De acordo com as Forças Armadas francesas, há cerca de 130 permissões para extração de minério no território. Nesse setor formal, a produção de ouro em 2016 foi de 1,3 tonelada, gerando um faturamento de 45 milhões de euros (R$ 207 milhões).
O garimpo ilegal exibe números mais robustos, com produção anual estimada em até nove toneladas e receita na casa dos 200 milhões de euros (R$ 922 milhões)
> Bolsonaro: 'Se índio quer garimpo, vamos atender a esse pedido'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política frança
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Berinjela: 7 receitas fáceis e saborosas para variar o cardápio
Imagem de destaque
Imposto de Renda: golpe usa falsas pendências para enganar vítimas
Imagem de destaque
Obras de duplicação na BR 101 avançam em mais 10 km no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados