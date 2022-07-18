Família faz vaquinha para levar cinzas de filho morto aos 11 anos à lua

Uma família da Califórnia, nos Estados Unidos , abriu uma página de financiamento coletivo para realizar o sonho do filho, Matthew, morto em maio aos 11 anos de idade. O menino sonhava em ser astronauta desde os cinco anos e, por essa razão, os pais tentam arrecadar recursos para levar as cinzas dele à Lua.

Menino Matthew Gallagher, morto aos 11 anos, tinha o sonho de se tornar astronauta. Crédito: Divulgação/Uol

Segundo a página gofundme, onde foi aberto o financiamento coletivo, houve até o momento a arrecadação de 14.765 mil dólares, já acima da meta estabelecida de 14 mil. O dinheiro, segundo os familiares, será usado para pagar o transporte dos restos mortais de Matthew por meio da companhia Celestis Memorial Spaceflights, especializada no serviço.

"Matthew era um menino brilhante. Seu maior sonho era se tornar um astronauta e viajar para o espaço sideral. Ele sabia explicar tudo sobre as fases da lua e apontar os planetas e constelações no céu", contou Cori Gallagher, mãe do garoto, na página de arrecadação. Segundo ela, o plano de Matthew era tornar-se piloto e, a partir daí, astronauta.

"Ele era totalmente obcecado por aviões de guerra. Era capaz de apontar todos eles em shows aéreos, resumia como que cada um deles era usado e qual tecnologia os substituiu com o passar do tempo", afirma um trecho do pedido.

Filho de um oficial da marinha norte-americana, Matthew nasceu em 2011 em uma base naval na Califórnia, mas durante sua infância também morou em outros estados, como Flórida, Texas e Califórnia, devido às transferências do pai, Scott Gallagher.