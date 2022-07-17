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Acidente

Avião com 11 toneladas de armamento cai na Grécia e deixa 8 mortos

Todos os tripulantes eram ucranianos, mas empresa aérea responsável pela aeronave informou que a queda não está relacionada à Ucrânia ou à Rússia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 jul 2022 às 12:44

Publicado em 17 de Julho de 2022 às 12:44

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram avião atingido por uma bola de fogo antes de cair na Grécia
Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram avião atingido por uma bola de fogo antes de cair na Grécia Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Um avião de carga caiu no sábado (16) perto da cidade de Kavala, no norte da Grécia. De acordo com o ministro da Defesa sérvio, Nebojsa Stefanovic, todos os oito tripulantes da aeronave morreram no acidente, e um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia confirmou que toda a equipe tinha origem ucraniana.
A aeronave era um Antonov An-12 de propriedade da empresa ucraniana Meridian LTD, que voava da Sérvia para Bangladesh, informou Stefanovic em uma entrevista coletiva com jornalistas.
Ainda segundo o ministro, o cargueiro transportava 11,5 toneladas de armas da empresa sérvia Valir, incluindo morteiros iluminantes e projéteis de treinamento, que foram compradas pelo Ministério da Defesa do país asiático.
Denis Bogdanovich, o diretor-geral da companhia aérea, afirmou à agência Reuters que a queda não está relacionada à Ucrânia ou à Rússia. ​
A rede de televisão estatal ERT afirmou que o sinal do avião foi perdido logo após o piloto solicitar um pouso de emergência às autoridades de aviação gregas, devido a um problema no motor.
Imagens publicadas pela imprensa local mostraram a aeronave em chamas descendo rapidamente antes de atingir o solo e provocar uma aparente explosão. Pelo menos 15 bombeiros e sete caminhões atuaram para combater o incêndio logo após o acidente.
Girgios Archontopoulos, um morador do local, disse à ERT que soube que havia algo errado quando ouviu o barulho que a aeronave fazia. "Às 22h45 [hora local], me surpreendeu um ruído de motor", disse. "Saí e vi o motor em chamas".

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