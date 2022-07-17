Avião com 11 toneladas de armamento cai na Grécia e deixa 8 mortos

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram avião atingido por uma bola de fogo antes de cair na Grécia Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um avião de carga caiu no sábado (16) perto da cidade de Kavala, no norte da Grécia. De acordo com o ministro da Defesa sérvio, Nebojsa Stefanovic, todos os oito tripulantes da aeronave morreram no acidente, e um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia confirmou que toda a equipe tinha origem ucraniana.

A aeronave era um Antonov An-12 de propriedade da empresa ucraniana Meridian LTD, que voava da Sérvia para Bangladesh, informou Stefanovic em uma entrevista coletiva com jornalistas.

Ainda segundo o ministro, o cargueiro transportava 11,5 toneladas de armas da empresa sérvia Valir, incluindo morteiros iluminantes e projéteis de treinamento, que foram compradas pelo Ministério da Defesa do país asiático.

Denis Bogdanovich, o diretor-geral da companhia aérea, afirmou à agência Reuters que a queda não está relacionada à Ucrânia ou à Rússia. ​

A rede de televisão estatal ERT afirmou que o sinal do avião foi perdido logo após o piloto solicitar um pouso de emergência às autoridades de aviação gregas, devido a um problema no motor.

Imagens publicadas pela imprensa local mostraram a aeronave em chamas descendo rapidamente antes de atingir o solo e provocar uma aparente explosão. Pelo menos 15 bombeiros e sete caminhões atuaram para combater o incêndio logo após o acidente.