Exportações da China sofrem queda inesperada em abril

As exportações chinesas caíram 4,4% em dezembro do ano passado Crédito: Pixabay

As exportações da China sofreram uma queda inesperada em abril, segundo números oficiais divulgados nesta quarta-feira (8), no último revés sofrido pela segunda maior economia do mundo.

Dados da Administração Geral de Alfândega mostram que as exportações chinesas medidas em dólares caíram 2,7% na comparação anual do mês passado, depois de avançarem 14,2% em março. Economistas consultados pelo

The Wall Street Journal

previam aumento de 1,8% nas exportações de abril.

As importações chinesas, por outro lado, subiram 4% em abril ante igual mês do ano passado, revertendo queda de 7,6% em março. Neste caso, a projeção de analistas era de redução de 2,7% nas compras externas.