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Economia mundial

Exportações da China sofrem queda inesperada em abril

Economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam aumento de 1,8% nas exportações de abril

Publicado em 

08 mai 2019 às 11:20

Publicado em 08 de Maio de 2019 às 11:20

As exportações chinesas caíram 4,4% em dezembro do ano passado Crédito: Pixabay
As exportações da China sofreram uma queda inesperada em abril, segundo números oficiais divulgados nesta quarta-feira (8), no último revés sofrido pela segunda maior economia do mundo.
Dados da Administração Geral de Alfândega mostram que as exportações chinesas medidas em dólares caíram 2,7% na comparação anual do mês passado, depois de avançarem 14,2% em março. Economistas consultados pelo
The Wall Street Journal
previam aumento de 1,8% nas exportações de abril.
As importações chinesas, por outro lado, subiram 4% em abril ante igual mês do ano passado, revertendo queda de 7,6% em março. Neste caso, a projeção de analistas era de redução de 2,7% nas compras externas.
Já o superávit comercial da China diminuiu de forma acentuada em abril, a US$ 13,84 bilhões, ficando bem abaixo do saldo positivo de US$ 33,63 bilhões previsto por economistas. Em março, o superávit chinês havia sido de US$ 32,64 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.

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