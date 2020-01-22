Ex-vice presidente dos EUA chama Bolsonaro de 'Trump dos trópicos'

Ex-presidente dos Estados Unidos Al Gore Crédito: Redes Sociais/ Facebook

Liderança global em assuntos relacionados ao meio ambiente, o ex-vice-presidente democrata do Estados Unidos (1993-2001) Al Gore expressou nesta quarta-feira (22) o humor de parte da elite global com o governo brasileiro.

Em tom crítico, após palestra no Fórum Econômico Mundial, em Davos, o político norte-americano classificou Bolsonaro como o "Trump dos trópicos".