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Internacional

Ex-vice presidente dos EUA chama Bolsonaro de 'Trump dos trópicos'

Al Gore realizou o comentário nesta quarta-feira (22) no Fórum Econômico Mundial, em Davos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2020 às 15:20

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 15:20

Ex-presidente dos Estados Unidos Al Gore  Crédito: Redes Sociais/ Facebook
 Liderança global em assuntos relacionados ao meio ambiente, o ex-vice-presidente democrata do Estados Unidos (1993-2001) Al Gore expressou nesta quarta-feira (22) o humor de parte da elite global com o governo brasileiro.
Em tom crítico, após palestra no Fórum Econômico Mundial, em Davos, o político norte-americano classificou Bolsonaro como o "Trump dos trópicos".
Na terça (21), o presidente dos EUA, Donald Trump, criticou o que avalia ser ?alarmismo ambiental? nos alertas feitos por especialistas sobre as mudanças climáticas.

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