Ex-funcionários chamam duquesa Meghan Markle de 'sociopata narcisista'

SÃO PAULO - Sociopata narcisista. Esse é o nome que funcionários da Família Real britânica deram à duquesa Meghan Markle, 41 anos, por seu comportamento na época em que a serviram. O apelido nada lisonjeiro aparece no livro "Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown", de Valentine Low, correspondente real do Times.

Meghan Markle: revelações de maus-tratos a funcionários Crédito: Reprodução/Instagram @meghanmarkle_official

Trechos da publicação, revelados pelos sites New York Post e Page Six, descrevem como difícil o comportamento da duquesa de Sussex no período em que viveu no Reino Unido , desde seu casamento com o príncipe Harry, 39 anos, em 2018, até o casal deixar oficialmente as obrigações reais, em 2020.

"Todo mundo sabia que a instituição seria julgada pela felicidade dela. O erro que eles cometeram foi pensar que ela queria ser feliz", disse um ex-funcionário, segundo trecho do livro. "Ela queria ser rejeitada porque estava obcecada com essa narrativa desde o primeiro dia."

Para os ex-funcionários, que se autodenominam "Clube dos Sobreviventes de Sussex", em referência ao que passaram durante o período em que serviram Meghan, ela já planejava deixar a realeza desde o início de seu casamento com Harry e teria feito isso de forma calculada.

Segundo os relatos, a duquesa maltratava e se queixava dos funcionários, deixando registros oficiais nos Recursos Humanos do Palácio, e chegou a humilhar um deles na frente dos demais. "Era como trabalhar para um casal de adolescentes", chegou a afirmar um amigo da ex-secretária particular do casal.