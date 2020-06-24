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Covid nas Américas

EUA têm maior número de novos casos diários de Covid-19 desde abril

Foram mais 34.313 contaminações pelo novo coronavírus, o maior número desde 23 de abril, quando houve novas 37.144 infecções
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2020 às 16:45

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 16:45

Covid-19
As novas mortes causadas pela Covid-19 também cresceram: foram mais 784, ante 410 divulgadas antes. Crédito: Viktor Forgacs/ Unsplash
Os Estados Unidos tiveram nesta quarta-feira, 24, a quarta maior marca de novos casos de covid-19 registrados em um período de 24 horas, considerando os dados divulgados pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças do país (CDC, na sigla em inglês). Foram mais 34.313 contaminações pelo novo coronavírus, o maior número desde 23 de abril, quando houve novas 37.144 infecções.
O dado divulgado nesta quarta, 24, representa um aumento de quase 8 mil novos casos em relação às novas contaminações identificadas ontem (26.643), e uma retomada ao nível de mais de 30 mil novos casos por dia, como já havia ocorrido nos dias 19 e 20 deste mês. Antes disso, a linha dos 30 mil novos casos diários só havia sido superada mais de um mês antes, em 16 de maio.
As novas mortes causadas pela covid-19 também cresceram: foram mais 784, ante 410 divulgadas antes. No total, 121.117 pessoas morreram nos EUA por causa da doença, que já infectou 2.336.615 em território americano. O país segue como o que mais registrou casos da covid-19 e óbitos causados por ela, em termos absolutos

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