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Covid-19

EUA tem coronavírus em 46 Estados, mas risco ainda é baixo, diz Pence

Também presente ao evento, o diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas, Anthony Fauci, disse que é impossível prever quando será o pico e quando haverá uma redução nos casos da doença

Publicado em 13 de Março de 2020 às 18:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 18:42
O coronavírus já atingiu 46 Estados norte-americanos Crédito: Pixabay
O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence afirmou nesta sexta-feira, 13, que o coronavírus já atingiu 46 Estados norte-americanos. Ele enfatizou, contudo, que o risco para os americanos em geral ainda é baixo.
As declarações foram dadas durante entrevista coletiva comandada pelo presidente Donald Trump.
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Também presente ao evento, o diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas, Anthony Fauci, disse que é impossível prever quando será o pico e quando haverá uma redução nos casos da doença.
A duração do problema "dependerá de nosso sucesso em freá-lo", enfatizou o médico imunologista, em meio a novos anúncios do governo nessa frente.

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