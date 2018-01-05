EUA reduzem emissão de vistos a familiares de imigrantes residentes

Crédito: Evan Vucci

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está insistindo para que o Congresso impeça que imigrantes ilegais patrocinem familiares distantes que querem se mudar para o país. O seu governo considera que o fenômeno da imigração em cadeia entre parentes representa uma ameaça à segurança nacional. Mesmo sem uma ação legislativa, porém, o número de imigrantes que obtiveram vistos com base no parentesco já diminuiu neste ano pela primeira vez, chegando ao nível mais baixo em mais de uma década, mostrou uma análise de dados dos Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA pela agência Reuters.

Em quase um ano de mandato, o governo Trump adotou uma série de medidas para examinar a imigração ilegal mais atentamente, enquanto o presidente promete uma política agressiva com a construção de um muro na fronteira com o México e mais prisões de imigrantes irregulares. No entanto, a imigração em cadeia se tornou o novo alvo do presidente. Para ele, um imigrante não deve "trazer dezenas de pessoas com graus de parentesco cada vez mais distantes sem critérios verdadeiros de seleção". Como exemplo, citou o caso do bengalês que, no ano passado, detonou uma bomba improvisada num movimentado terminal de transporte em Nova York, cujo visto foi aprovado porque ele tinha parentes vivendo nos EUA.

O foco intensificado na imigração em cadeia está sendo acompanhado por uma redução geral nos julgamentos de vistos com base no parentesco, conhecidos como I-130s, revelou a análise da Reuters. A quantidade de aprovações diminuiu em quase 25% nos primeiros nove meses de 2017, ficando em cerca de 406 mil  no mesmo período do ano anterior, ultrapassaram 530 mil, apesar do número semelhante de pedidos feitos durante os dois períodos, apontaram dados do USCIS.

A redução foi ainda mais acentuada quando se analisam os I-130 aprovados para parentes que não eram familiares de primeiro grau. Estes diminuíram em 70% no mesmo período, passando de mais de 108 mil nos primeiros nove meses de 2016 para 32,5 mil no mesmo período de 2017.

Defensores da imigração já criticam os planos do presidente, argumentando que ninguém se qualifica automaticamente para um visto por ter um familiar nos EUA. Todos os imigrantes passam por uma verificação de segurança e podem enfrentar anos de espera antes de conseguirem ser aprovados.