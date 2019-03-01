EUA oferecem US$ 1 milhão por informações sobre filho de Bin Laden

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O governo dos Estados Unidos ofereceu nesta quinta-feira, 28, US$ 1 milhão por informações que ajudem a localizar o filho do líder terrorista Osama bin Laden, morto em 2011. Em nota, o Departamento de Estado destacou que o dinheiro será pago em troca de ajuda para encontrar Hamza bin Laden em qualquer país como parte do programa "Recompensas pela Justiça".

Segundo o comunicado, o filho de Bin Laden emergiu como o líder da rede terrorista Al-Qaeda. Seu pai foi morto durante uma operação militar conduzida pelos EUA em maio de 2011, no Paquistão.