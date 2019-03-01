EUA oferecem US$ 1 milhão por informações sobre filho de Bin Laden

O governo dos Estados Unidos ofereceu nesta quinta-feira, 28, US$ 1 milhão por informações que ajudem a localizar o filho do líder terrorista Osama bin Laden, morto em 2011. Em nota, o Departamento de Estado destacou que o dinheiro será pago em troca de ajuda para encontrar Hamza bin Laden em qualquer país como parte do programa "Recompensas pela Justiça".
Segundo o comunicado, o filho de Bin Laden emergiu como o líder da rede terrorista Al-Qaeda. Seu pai foi morto durante uma operação militar conduzida pelos EUA em maio de 2011, no Paquistão.
Em janeiro de 2017, Hamza foi nomeado "terrorista global especialmente designado". Em mensagens de áudio e vídeo, ele pede a realização de ataques contra americanos e seus aliados. A Al-Qaeda foi a responsável pelos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 nos EUA, que deixaram milhares de mortos. (Fonte: Associated Press).