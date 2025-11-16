Home
EUA dizem que Maduro lidera suposto cartel de drogas que será declarado terrorista

Washington continua suas ações contra o governo venezuelano e mantém um grande contingente militar no Caribe.

Publicado em 16 de novembro de 2025 às 22:43

Imagem BBC Brasil
Os Estados Unidos continuam suas ações contra Nicolás Maduro Crédito: Getty Images

Os Estados Unidos anunciaram que irão designar o Cartel de los Soles, uma suposta organização liderada pelo presidente venezuelano Nicolás Maduro e outras figuras de seu governo, como uma organização terrorista.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que seu país designará o Cartel de los Soles como uma Organização Terrorista Estrangeira e se referiu ao "ilegítimo" Nicolás Maduro como seu líder.

O Departamento de Justiça dos EUA acusa Maduro e outros líderes da Venezuela chavista, como o ministro do Interior Diosdado Cabello, de pertencerem a essa suposta organização criminosa.

Washington há muito sustenta que a cúpula de uma organização criminosa, que acusa de enviar drogas ilegais para os Estados Unidos, reside nos mais altos escalões do Estado venezuelano.

Maduro sempre negou veementemente as acusações e recentemente afirmou que o governo americano "está fabricando uma guerra" contra a Venezuela.

Imagem BBC Brasil
Postagem de Marco Rubio no X anunciando que seu país designará o Cartel de los Soles como uma Organização Terrorista Estrangeira Crédito: Reprodução/X @SecRubio

Designar organizações como grupos terroristas concede às forças policiais e militares americanas maiores poderes para alvejá-las e desmantelá-las.

De acordo com um comunicado de imprensa divulgado pelo Departamento de Estado, a designação do Cartel de los Soles como organização terrorista entrará em vigor em 24 de novembro.

Os Estados Unidos já designaram diversos cartéis como organizações terroristas, incluindo o Tren de Aragua, da Venezuela, e outros no México e no Equador.

Ao anunciar a medida, Rubio afirmou: "Nem Maduro nem seus comparsas representam o governo legítimo da Venezuela".

O anúncio da designação representa mais um passo na campanha de pressão que o governo Donald Trump parece ter lançado contra a Venezuela chavista.

Os Estados Unidos enviaram seu maior contingente militar para o Caribe em décadas e realizaram pelo menos 21 ataques contra embarcações suspeitas de tráfico de drogas, matando pelo menos 83 pessoas, nas últimas semanas.

No entanto, não apresentaram provas sobre quem estava a bordo das embarcações, e advogados afirmaram que os ataques podem violar o direito internacional.

O anúncio de Rubio surge em meio a crescentes especulações sobre se os EUA podem atacar alvos terrestres na Venezuela como parte de um esforço para pressionar militarmente Nicolás Maduro a destituí-lo do poder.

Donald Trump afirmou ter "mais ou menos" tomado uma decisão sobre o que fazer, mas ainda não revelou qual é.

