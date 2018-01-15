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Estudantes brigam com facas em escola russa, deixando 15 feridos

Uma professora e dois alunos ficaram em estado grave e passam por cirurgia

Publicado em 

15 jan 2018 às 11:11

Publicado em 15 de Janeiro de 2018 às 11:11

Perm, Rússia Crédito: Reprodução/Pixabay
Autoridades russas afirmam que 15 pessoas ficaram feridas após dois estudantes brigarem em uma escola próxima dos montes Urais, na cidade de Perm, na Rússia. O departamento local do Comitê Investigativo, que atua como uma agência policial, informou que o incidente começou com uma discussão entre dois alunos. Entre as vítimas, estão professores e outros estudantes. Eles foram atingidos quando tentaram separar os envolvidos no conflito.
O caso está sendo tratado pelo Comitê Investigativo como tentativa de homicídio de duas ou mais pessoas. Dos 15 feridos, 12 foram hospitalizados, de acordo com o departamento de de saúde da cidade. Segundo a "Associated Press", pessoas não identificadas usando máscaras foram responsáveis pelos ferimentos de estudantes e professores.
O ministério regional de saúde disse ainda que uma professora e dois alunos com cerca de 15 anos ficaram com ferimentos graves e precisaram passar por cirurgia. Nove adolescentes ficaram com "ferimentos superficiais", informaram as autoridades.

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