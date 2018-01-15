Estudantes brigam com facas em escola russa, deixando 15 feridos

Perm, Rússia Crédito: Reprodução/Pixabay

Autoridades russas afirmam que 15 pessoas ficaram feridas após dois estudantes brigarem em uma escola próxima dos montes Urais, na cidade de Perm, na Rússia. O departamento local do Comitê Investigativo, que atua como uma agência policial, informou que o incidente começou com uma discussão entre dois alunos. Entre as vítimas, estão professores e outros estudantes. Eles foram atingidos quando tentaram separar os envolvidos no conflito.

O caso está sendo tratado pelo Comitê Investigativo como tentativa de homicídio de duas ou mais pessoas. Dos 15 feridos, 12 foram hospitalizados, de acordo com o departamento de de saúde da cidade. Segundo a "Associated Press", pessoas não identificadas usando máscaras foram responsáveis pelos ferimentos de estudantes e professores.