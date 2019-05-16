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Venezuela

Estados Unidos suspendem voos comerciais e de cargas para a Venezuela

Proibição acontece quase um mês depois de a American Airlines, última empresa aérea americana a operar no país, suspender voos

Publicado em 

15 mai 2019 às 23:13

Publicado em 15 de Maio de 2019 às 23:13

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos Crédito: Reprodução | Instagram | Arquivo
O Departamento de Transportes dos Estados Unidos ordenou nesta quarta-feira (15), a suspensão de todos os voos comerciais e de cargas entre o país e a Venezuela. As autoridades citaram relatos de "violência" nos arredores de aeroportos do país, e afirmaram que não é possível garantir a segurança dos passageiros, equipes e aeronaves.
Em comunicado, o departamento informou que a proibição foi acordada com o secretário de Estado, Mike Pompeo, e com o Departamento de Segurança Nacional.
A proibição vem depois de a American Airlines, que era a principal empresa americana a voar para a Venezuela, suspender indefinidamente todos os voos ao país em março. A companhia operava rotas de Miami para Caracas e Maracaibo, e desde o dia 15 daquele mês interrompeu as viagens, também por razões de segurança.
United Airlines e Delta, as outras duas grandes companhias aéreas dos Estados Unidos, deixaram de voar para a Venezuela em 2017. Em abril, a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) havia proibido que voos de operadores americanos sobrevoassem o espaço aéreo venezuelano a uma altura inferior a 26 mil pés.
A decisão desta quarta-feira (15) é parte de uma série de sanções aplicadas pelo governo americano de Donald Trump contra o regime de Nicolás Maduro. Intensificada nos últimos quatro meses, a campanha tenta arregimentar apoios ao líder oposicionista Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino do país.
Procurado pela agência Reuters, o ministro de Comunicação e Informação venezuelano, Jorge Rodríguez, não havia se manifestado até a conclusão do texto.

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