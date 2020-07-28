Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Estados Unidos registram 54 mil casos de coronavírus em 24 horas
Pandemia

Estados Unidos registram 54 mil casos de coronavírus em 24 horas

Dados coletados pela Universidade Johns Hopkins mostram que, em todo o mundo, os casos de Covid-19 ultrapassaram a marca de 16,5 milhões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2020 às 17:33

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 17:33

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Andrea Hanks/Official White House Photo
Os Estados Unidos notificaram, de ontem para hoje, 54.448 casos de covid-19 e 1.126 mortes, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês). O número de contaminações é o menor desde 7 de julho, quando o país registrou 50.304 infecções.
De acordo com o CDC, os Estados Unidos já registraram 4.280.135 milhões de contaminações por covid-19 e 147.672 mil mortes desde o começo da pandemia.
No Estado de Nova York, o governador Andrew Cuomo anunciou a exigência de 14 dias de quarentena para viajantes de Porto Rico, Washington, D.C. e outros 34 Estados. Foram adicionados recentemente a essa lista Illinois, Kentucky e Minnesota.
Na Flórida, o Departamento de Saúde notificou 186 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, novo recorde de mortes diárias registradas. O Estado já registrou 441.977 casos do novo coronavírus e 6.117 óbitos.
Na Itália, o governo vai enviar, ainda hoje, tropas à região da Sicília para evitar que imigrantes deixem centros de detenção, onde passam por quarentena contra a covid-19. As informações são da Dow Jones Newswires.
O governo italiano pretende também confinar os migrantes que chegarem ao país em um navio, na costa sul da Sicília, por duas semanas, antes de transferi-los para os centros de detenção em terra. O plano é evitar novas ondas de contágio no país.
Desde o começo da pandemia, a Itália registrou o total de 246 286 contaminações e 35.112 mortes por covid-19.

GLOBALMENTE 

Dados coletados pela Universidade Johns Hopkins mostram que, em todo o mundo, os casos de covid-19 ultrapassaram a marca de 16,5 milhões. Já as mortes são mais de 655 mil.
Ainda de acordo com a Johns Hopkins, países que registram maior número de infecções por covid-19 em números absolutos, após os EUA, são o Brasil (2.442.375), Índia (1.480.073), Rússia (822 060) e África do Sul (452.529).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo
Imagem de destaque
As novas tecnologias de segurança contra fraudes em concursos
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados