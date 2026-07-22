Estados Unidos e Arábia Saudita assinam acordo nuclear histórico; o que se sabe

Trump e Mohammad bin Salman têm relação próxima Crédito: Stefani Reynolds/Bloomberg via Getty Images

Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira (22/7) que chegaram a um acordo histórico que permitirá a Arábia Saudita a desenvolver energia nuclear pela primeira vez.

Segundo o Departamento de Energia dos EUA, os dois países assinaram um acordo de cooperação nuclear para fins pacíficos, juntamente com um acordo bilateral complementar de salvaguardas.

Os acordos assinados com a Arábia Saudita estabelecem a "base legal" para uma "parceria de várias décadas e de bilhões de dólares", disse o governo americano.

O departamento de energia afirmou ainda que o acordo " proporcionará "amplo acesso" às empresas americanas no programa saudita de energia nuclear e "reforçará os padrões globais de não proliferação" de armas nucleares

"Agora, o acordo será encaminhado ao Congresso para análise", acrescenta o comunicado.

Ainda não estão claros todos os detalhes do acordo.

Mas reportagens publicadas na imprensa americanas nesta quarta haviam noticiado que empresas americanas poderão operar centrais nucleares em território saudita , fazendo com que o país enriqueça seu próprio combustível para reatores nucleares, em vez de depender de combustível importado.

Em 2023, segundo dados da Administração de Informação sobre Energia dos EUA (EIA), 62% da energia produzida na Arábia Saudita foi provenientes de gás natural, 38% de petróleo e menos de 1% de fontes renováveis.

O receio das armas nucleares

A assinatura do acordo, porém, já gera preocupação na região do Oriente Médio.

O ex-ministro da Defesa e das Relações Exteriores de Israel, Avigdor Liberman, pediu ao governo israelense para "agir com determinação" para impedir o acordo.

"O programa nuclear civil da Arábia Saudita acabará resultando em armas nucleares", escreveu Liberman no X, acrescentando que isso levaria a uma "corrida armamentista insana em todo o Oriente Médio".

O príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, líder de fato da Arábia Saudita, chegou a afirmar no passado que buscará desenvolver armas nucleares caso o Irã, rival histórico dos sauditas, faça o mesmo.

Mas, segundo análise de Frank Gardner, correspondente de segurança da BBC, o acordo de agora não significa que os sauditas buscarão uma bomba nuclear, pelo menos nas condições atuais.

"Mas esse é o receio que inevitavelmente cerca este acordo. O Irã enriqueceu seu próprio urânio e veja o que aconteceu por lá", disse.

Nas profundezas de suas montanhas desérticas, longe da observação dos satélites americanos, o Irã prosseguiu com o enriquecimento de 441 kg de urânio a 60% de pureza, muito acima dos 3,67% necessários para a geração de energia nuclear para fins civis e a apenas um curto passo do urânio altamente enriquecido em grau militar, necessário para construir uma bomba.

Acredita-se que esse urânio ainda esteja nos túneis que foram bombardeados no ano passado pelos Estados Unidos.

"Não há nada que sugira que a Arábia Saudita tenha a intenção de fazer o mesmo que o Irã ou de desviar seu incipiente programa nuclear civil para fins militares.

Mas os sauditas vivem em uma vizinhança perigosa e, se o Irã viesse a adquirir uma arma nuclear, eles certamente desejariam ter uma própria como forma de dissuasão", seguiu Gardner.

A aproximação EUA-Arábia Saudita

A razão pela qual os EUA finalizaram o acordo é dupla. Há um interesse comercial, porque empresas americanas vão ganhar dinheiro com isso.

Mas, em parte, trata-se de manter a Arábia Saudita dentro da sua esfera estratégica de interesse, analisa Gardner.

Se Washington recusasse um pedido saudita de ajuda para o seu programa nuclear civil, então os sauditas poderiam recorrer aos chineses para os ajudar.

O acordo mostra também um alinhamento cada vez mais próximo entre os dois países.

Desde o seu regresso à Casa Branca, o presidente Donald Trump tem trabalhado para cultivar uma relação mais próxima. Uma das suas primeiras grandes viagens ao exterior foi à Arábia Saudita, em maio de 2025, quando empresas sauditas se comprometeram, segundo relatos, a investir 600 mil milhões de dólares nos EUA.

Em novembro, Trump recebeu calorosamente o príncipe Mohammad bin Salman na Casa Branca.

Ele foi recebido com uma saudação pessoal sobre um tapete vermelho, um desfile aéreo militar e uma visita à residência presidencial. O presidente também fala de forma muito elogiosa dos líderes sauditas, afirmando frequentemente que o rei Salman bin Abdulaziz lhe disse que os EUA eram "um país morto" sob a gestão anterior, de Joe Biden.

Conversas desde 2008

As negociações para a cooperação entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita num programa nuclear civil remontam a 2008.

Durante o governo George W. Bush, os dois países assinaram um memorando de entendimento não vinculativo, no qual os EUA afirmaram que ajudariam o reino do Golfo a desenvolver energia nuclear para fins civis, mas a Arábia Saudita declarou que pretendia importar combustível nuclear e não procuraria "tecnologias nucleares sensíveis".

De 2017 a 2019, os EUA concederam a sete empresas americanas autorização para participar em "discussões nucleares civis" com a Arábia Saudita.

Contudo, em 2020, o Congresso informou que os dois países "não tinham feito progressos significativos" devido a "divergências persistentes" sobre condições que incluíam restrições ao enriquecimento.

Em 2022, os EUA e a Arábia Saudita assinaram um novo memorando de entendimento sobre "troca de informação técnica e cooperação em matérias de segurança nuclear".

Em 2023, o Wall Street Journal informou que os EUA estavam considerandio uma operação de enriquecimento de urânio administrada pelos EUA dentro da Arábia Saudita.