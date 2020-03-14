Estado de Nova York tem primeira morte por coronavírus

Uma mulher de 82 anos com problemas respiratórios subjacentes é a primeira pessoa a morrer por coronavírus no estado de Nova York, afirmou o governador, Andrew Cuomo, neste sábado (14). Cuomo disse que a mulher, que morreu na cidade de Nova York, tinha enfisema. Até este sábado, o estado tinha 524 casos de coronavírus, com mais de 100 pessoas hospitalizadas.