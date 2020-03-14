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Pandemia

Estado de Nova York tem primeira morte por coronavírus

Até este sábado, o estado tinha 524 casos de coronavírus, com mais de 100 pessoas hospitalizadas

Publicado em 14 de Março de 2020 às 16:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2020 às 16:22
Nova York tem primeira morte por coronavírus confirmada neste sábado (14) Crédito: Unsplash
Uma mulher de 82 anos com problemas respiratórios subjacentes é a primeira pessoa a morrer por coronavírus no estado de Nova York, afirmou o governador, Andrew Cuomo, neste sábado (14). Cuomo disse que a mulher, que morreu na cidade de Nova York, tinha enfisema. Até este sábado, o estado tinha 524 casos de coronavírus, com mais de 100 pessoas hospitalizadas.
Cuomo afirmou que ele tem preocupações crescentes sobre a capacidade hospitalar do estado. Há cerca de 50.000 leitos hospitalares no estado, com 3.000 quartos de terapia intensiva. Esses quartos seriam necessários para pessoas em condições mais graves, que têm problemas de saúde subjacentes. "Ninguém está falando em reduzir definitivamente a disseminação" do coronavírus, afirmou o governador, "mas em reduzir a taxa de disseminação".

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