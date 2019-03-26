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Inspeção sanitária

Equipe dos EUA virá ao Brasil em junho para inspecionar frigoríficos

Ministério quer voltar a exportar carne bovina para americanos

Publicado em 

25 mar 2019 às 22:30

Publicado em 25 de Março de 2019 às 22:30

Frigoríferos Crédito: Divulgação/Abiec
O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) deverá enviar uma equipe ao Brasil para fazer a inspeção sanitária em frigoríficos que abatem carne bovina e suína entre os dias 10 e 28 de junho.
A inspeção, comum entre outros importadores, é necessária para que o mercado norte-americano volte a comprar carne in natura do Brasil. A vinda dos técnicos do USDA foi prevista durante a visita oficial do governo brasileiro aos Estados Unidos, e combinada entre a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o secretário de Agricultura norte-americano, Sonny Perdue.
“Este é um passo importante para que possamos a voltar a exportar, num futuro próximo, carne in natura para os EUA”, comentou Tereza Cristina, em nota divulgada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Segundo a ministra, “tudo ocorreu conforme o acordado com o senhor Perdue. Houve boa vontade dos Estados Unidos e alcançamos o objetivo de nossa viagem”.
Além do interesse dos brasileiros em voltarem a vender carne bovina para os Estados Unidos, os norte-americanos têm interesse em vender carne suína para o Brasil.

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