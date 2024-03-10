'Entupiu': brasileiros estranham voto em papel nas eleições de Portugal

LISBOA, PORTUGAL (FOLHAPRESS) - Acostumados com as urnas eletrônicas, muitos brasileiros com direito de votar nas eleições legislativas deste domingo (10) em Portugal ainda estranham a experiência analógica. No pleito português, o voto é em uma cédula de papel. Em vez de escolherem diretamente no nome do candidato, os eleitores marcam a opção do partido ou da coligação desejada.

"Na primeira vez em que eu fui votar, eu ouvi dizendo 'entupiu, entupiu'. Eu achava que fosse porque estava com muita gente e queriam que segurassem o fluxo de entradas, mas não. Tinha sido a urna que fisicamente entupiu com o papel", diz o paulistano Gustavo Miller.

"A cédula é um papel A4 que você dobra em quatro e a urna é pequena, ela entope. Então tem de vir alguém com uma régua para soltar o papel para baixo", afirma. Nas redes sociais, Miller chamou a atenção ainda para a divisão por ordem alfabética nas seções eleitorais, mostrando uma foto de uma fila formada apenas por pessoas chamadas Maria.

Freira deposita seu voto em urna durante as eleições pra o legislativo português, em Lisboa Crédito: Violeta Santos Moura/ Reuters/ Folhapress

"Votei pela primeira vez em papel hoje e achei muito diferente. Não sabia nem dobrar a cédula", diz a baiana Carolina Santos, que se naturalizou há cerca de dois anos.

Desde o começo do pleito, muitos portugueses também têm aproveitado para publicar imagens com o boletim de voto. Em Portugal pode-se fotografar e compartilhar registros das cédulas, no dia das eleições, desde que elas estejam em branco.

Ao contrário do Brasil, o voto em Portugal é facultativo. Por isso, muitos eleitores compartilham os registros como forma de tentar também encorajar a participação de seus conhecidos.

Até às 12h (9h de Brasília), 25,21% dos eleitores já tinham votado, o que representa um aumento de 1,94 ponto percentual em relação às últimas legislativas, em 2022. "Há um pequeno acréscimo. É sinônimo de maior participação. Vamos ver se ao longo do dia se mantém", diz Fernando Anastácio, presidente da CNE (comissão Nacional de Eleições).

Quem tem dupla cidadania portuguesa, como Gustavo e Carolina, não é contabilizado como brasileiro nas estatísticas oficiais, entrando no contingente total de eleitores lusos. Por isso, não há cifras sobre a quantidade de cidadãos do Brasil aptos a votar em Portugal.

Os dados sobre o acesso ao passaporte português, no entanto, ajudam a dar uma dimensão dos eleitores luso-brasileiros. Em apenas dois anos, em 2020 e 2021, mais de 107,7 mil cidadãos do Brasil obtiveram a nacionalidade portuguesa, segundo dados do Ministério da Justiça.

O pleito deste domingo (10) foi convocado de forma antecipada após a queda do governo do premiê António Costa, que renunciou em novembro, depois que uma investigação de corrupção em negócios ligados à transição energética atingiu o núcleo do governo.

A AD (Aliança Democrática), coligação de partidos da direita tradicional liderada pelo PSD (Partido Social Democrata), aparecia na liderança nas principais pesquisas de intenção de voto.