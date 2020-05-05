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Crise Econômica

Endividamento das famílias nos EUA já ultrapassa pico da crise de 2008

O banco central de Nova York afirma em relatório trimestral que o endividamento total das famílias nos Estados Unidos avançou 1,1% (US$ 155 bilhões)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2020 às 16:41

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 16:41

Câmbio em crise: Brasil tem dificuldades de controlar a alta do dólar
Câmbio em crise: Brasil tem dificuldades de controlar a alta do dólar Crédito: Pixabay
O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de Nova York afirma em relatório trimestral que o endividamento total das famílias nos Estados Unidos avançou 1,1% (US$ 155 bilhões) no primeiro trimestre de 2020, para US$ 14,30 bilhões, acima do pico anterior de US$ 12,68 bilhões atingido no terceiro trimestre de 2008, quando ocorria uma crise financeira.
O Fed NY aponta em comunicado que o relatório mais recente usa dados de crédito do consumidor até 31 de março, mas ressalta que eles não refletem ainda totalmente os efeitos da pandemia de coronavírus "que se materializaram na segunda metade de março". A instituição diz que continuará a olhar de perto esses números, como parte de sua avaliação sobre o quadro econômico atual.

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