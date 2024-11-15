Empresa anuncia cruzeiro de 4 anos ao redor do mundo para quem quer evitar mandato de Trump

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para aqueles eleitores frustrados que ameaçaram deixar os Estados Unidos após a vitória de Donald Trump nas eleições, uma linha de cruzeiros americana trouxe uma sugestão que garante uma fuga por quatro anos, sem que seja preciso se mudar de país.

A Villa Vie Residences, especializada em viagens longas — a empresa esteve por trás de um cruzeiro de 3,5 anos para trabalhadores remotos — anunciou o cruzeiro Odissey, com um pacote de quatro anos de viagem chamado "Skip Forward", que atracará em 140 países.

Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos e muitos opositores afirmaram vontade de sair do país Crédito: Getty Imagens

Se a ideia de se comprometer com um cruzeiro de quatro anos parecer um pouco demais, é possível optar pelos pacotes "Escape da Realidade", uma jornada de um ano, "Seleção de Médio Prazo", uma viagem de dois anos, ou "Em Todo Lugar Menos em Casa", um cruzeiro de três anos.

Os preços para a vida no mar começam em US$ 40 mil (cerca de R$ 232 mil) por ano. Cabines individuais para os quatro anos completos custam US$ 256 mil (quase R$ 1,5 milhão), e as cabines duplas têm preço de US$ 320 mil (R$ 1,85 milhão) para duas pessoas fazerem a viagem por todo o período.

"A Villa Vie oferece uma maneira única e exclusiva de ver o mundo inteiro em um ritmo lento, onde você tem tempo suficiente para realmente vivenciar a vibração cultural de cada porto", disse Anne Alms, chefe de vendas da companhia em um comunicado. "Sua vila é seu quarto, e o navio é sua casa, ela o levará ao redor do globo para horizontes infinitos."

O primeiro cruzeiro da Villa Vie zarpou em outubro, com planos de visitar todos os sete continentes, 100 ilhas tropicais e 13 das Maravilhas do Mundo. Os passageiros nos cruzeiros da empresa têm a opção de alugar ou comprar uma cabine.