Embaixada brasileira em Berlim é alvo de vandalismo

05/01/2019 - Fachada da embaixada em Berlim pichada com os dizeres "Lutaremos contra o fascismo no Brasil" Crédito: Foto Leitor

A embaixada do Brasil em Berlim, capital da Alemanha, amanheceu pichada neste sábado (5) com a frase "Lutaremos contra o fascismo no Brasil".

A fachada da embaixada, em vidro, foi pichada em letras garrafais, em branco, e também com listras vermelhas. O prédio fica no bairro de Mitte, na região central da cidade. Fotos do local vandalizado circularam nas redes sociais e em grupos de WhatsApp.

A reportagem entrou em contato com a embaixada por meio do telefone de plantão, mas o funcionário que atendeu não quis confirmar o ocorrido. Ainda não há informações sobre quem seria o responsável pela pichação.

Não foi o primeiro caso de vandalismo no local. Em maio de 2014, um grupo de encapuzados tentou apedrejar o prédio.

Segundo testemunhas, quatro pessoas participaram da ação e jogaram cerca de 80 pedras, quebrando parte do vidro da fachada.