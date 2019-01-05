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MUNDO

Embaixada brasileira em Berlim é alvo de vandalismo

Fachada do local, em vidro, amanheceu pichada com os dizeres 'lutaremos contra o fascismo no Brasil'

Publicado em 05 de Janeiro de 2019 às 15:23

Publicado em 

05 jan 2019 às 15:23
05/01/2019 - Fachada da embaixada em Berlim pichada com os dizeres "Lutaremos contra o fascismo no Brasil" Crédito: Foto Leitor
A embaixada do Brasil em Berlim, capital da Alemanha, amanheceu pichada neste sábado (5) com a frase "Lutaremos contra o fascismo no Brasil".
A fachada da embaixada, em vidro, foi pichada em letras garrafais, em branco, e também com listras vermelhas. O prédio fica no bairro de Mitte, na região central da cidade. Fotos do local vandalizado circularam nas redes sociais e em grupos de WhatsApp.
A reportagem entrou em contato com a embaixada por meio do telefone de plantão, mas o funcionário que atendeu não quis confirmar o ocorrido. Ainda não há informações sobre quem seria o responsável pela pichação.
Não foi o primeiro caso de vandalismo no local. Em maio de 2014, um grupo de encapuzados tentou apedrejar o prédio.
Segundo testemunhas, quatro pessoas participaram da ação e jogaram cerca de 80 pedras, quebrando parte do vidro da fachada.
Na ocasião, um grupo de esquerda assumiu a autoria do ataque e disse que ele era um protesto contra a Fifa e contra os gastos do governo para a realização da Copa do Mundo de 2014.

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