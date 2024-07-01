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Eleições nos EUA

Em vitória para Trump, Suprema Corte dá imunidade parcial a ex-presidentes

Decisão não concede imunidade automática a Trump, mas aponta que ex-presidentes dos EUA podem pedi-la; com isso, o caso deve voltar a tribunais de 2ª instância
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 jul 2024 às 15:50

Publicado em 01 de Julho de 2024 às 15:50

A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu nesta segunda-feira, 1º, que o ex-presidente Donald Trump tem direito a receber imunidade parcial nos processos em que ele responde na Justiça americana.
O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump comparece ao Tribunal Criminal em Nova York (EUA)
Decisão é vista como vitória para o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: SETH WENIG/AP
A decisão, vista como uma vitória para Trump, deve atrasar os julgamentos dos processos a que ele responde na Justiça dos EUA. O ex-presidente é candidato nas eleições do país, que acontecem em 5 de novembro.
A decisão não concede imunidade automática para Trump, mas aponta que ex-presidentes dos EUA têm direito a pedi-la. Com isso, o caso deve voltar a tribunais de 2ª instância, que terão de julgar se Trump é imune em cada um dos três processos.
Trump postou em sua rede social logo após a decisão ser divulgada: "Grande vitória para nossa constituição e democracia. Orgulhoso de ser americano!"
A decisão de hoje remonta o julgamento do caso contra ele por acusações de conspiração para tentar subverter o resultado da eleição de 2020.
Trump entrou com o argumento que tinha direito à imunidade absoluta das acusações, baseando-se em uma ampla interpretação da separação dos poderes e um precedente da Suprema Corte de 1982 que reconheceu tal imunidade em casos civis para ações tomadas por presidentes dentro do "perímetro externo" de suas responsabilidades oficiais.
Tribunais inferiores rejeitaram a alegação de Trump, mas a decisão da Suprema Corte pode atrasar o caso o suficiente para que ele consiga anulá-lo completamente se sair vitorioso em novembro. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)

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