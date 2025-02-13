Elon Musk x Sam Altman: a origem da rivalidade entre o homem mais rico do mundo e o dono do ChatGPT

Sam Altman e Elon Musk foram parceiros na criação da OpenAI em 2015. Crédito: Getty Images

"Eu realmente confio nele."

Em dezembro de 2015, Sam Altman, cofundador da empresa OpenAI, responsável pela criação do ChatGPT, referiu-se ao seu sócio na empresa e aos seus esforços para criar um novo caminho para a inteligência artificial (IA) com estas palavras.

O sócio em questão era Elon Musk, o homem mais rico do mundo com fortuna estimada em US$ 370 bilhões. Já a fortuna atual de Sam Altman é bem menor: cerca de US$ 1 bilhão, segundo a revista Forbes.

Musk e Altman fundaram a startup em 2015 como uma organização sem fins lucrativos, mas o relacionamento azedou desde que o chefe da Tesla e da X deixou a empresa em 2018.

Esta semana, descobriu-se que Altman rejeitou uma oferta feita por Musk e um grupo de investidores para comprar a OpenAI por cerca de US$ 100 bilhões.

"O OpenAI não está à venda", disse Altman.

E ele acrescentou uma opinião mais pessoal: "Não acho que Elon Musk seja uma pessoa feliz. Tudo o que ele faz, ele faz por insegurança. Sério, eu sinto pena dele."

A agência é responsável por cortar a burocracia e os gastos do governo nos EUA, mas tem sido duramente criticada por desmantelar agências governamentais americanas como a USAID, que tem forte presença em programas de assistência social na América Latina e outras regiões.

A OpenAI se tornou uma das empresas mais valiosas do mundo nos últimos dois anos, graças em particular ao seu produto ChatGPT, que revolucionou o papel da inteligência artificial ​​no mundo

A oferta de US$ 97,4 bilhões de Musk é muito menor do que os US$ 157 bilhões em que a empresa foi avaliada em sua última rodada de financiamento em outubro passado.

Em 2024, Musk processou a OpenAI por mudar significativamente "o propósito para o qual a empresa foi fundada".

Elon Musk e Sam Altman em 2015, quando estavam prestes a lançar o OpenAI Crédito: Getty Images

E ele apontou Altman como o responsável por essa mudança.

"Altman afastou radicalmente a OpenAI de sua missão original", acusou Musk em março de 2024.

Mas o que aconteceu ao longo dos últimos dez anos para Musk e Altman virarem protagonistas de uma das batalhas mais importantes do mundo tecnológico?

A origem do OpenAI

Em dezembro de 2015, quando a OpenAI foi fundada, Elon Musk já era um dos maiores nomes da tecnologia: sua empresa de carros elétricos Tesla estava revolucionando a indústria automotiva em todo o mundo.

Sam Altman, por sua vez, teve uma carreira de sucesso graças ao desenvolvimento de aplicativos e ao investimento em startups.

Antes de ingressar na OpenAI, Altman participou de dois projetos de relativo sucesso: no aplicativo Loopt (uma espécie de rede social onde a localização era compartilhada via celular) e na Y Combinator (empresa dedicada a financiar startups em diferentes áreas).

Com uma visão do que a IA poderia realizar — graças aos novos avanços em "aprendizado profundo" — Altman convocou vários pesos pesados ​​da indústria (incluindo o próprio Musk, mas também o cofundador do PayPal, Peter Thiel) para criar uma empresa dedicada a desenvolver e promover "IA amigável para o benefício da humanidade".

A iniciativa começou bem. Musk e Altman lideraram a OpenAI como codiretores. Em pouco tempo, eles conseguiram levantar quase US$ 1 bilhão em investimentos.

Elon Musk vem se destacando por sua proximidade com Donald Trump Crédito: Getty Images

Mas três anos depois, começaram a surgir dificuldades. Em 2018, Musk deixou a OpenAI devido a conflitos internos.

Os parceiros da OpenAI perceberam que, para atingir seus objetivos, precisariam transformar a organização sem fins lucrativos em uma empresa de propósito misto, com um componente com fins lucrativos que pudesse gerar recursos financeiros.

Musk propôs que a OpenAI unisse forças com a Tesla, a fim de obter o fluxo de caixa para adquirir os equipamentos necessários para o desenvolvimento dos objetivos.

Quando esta oferta foi rejeitada devido ao potencial conflito de interesses, Musk decidiu renunciar ao seu cargo na OpenAI.

"Elon decidiu deixar a OpenAI, dizendo que nossa probabilidade de sucesso era zero e que ele planejava construir um concorrente de IA dentro da Tesla", disse a OpenAI em um comunicado publicado em seu site.

A briga estava começando.

Processos e tentativas de compra

Em novembro de 2022, o mundo viveu uma revolução: foi lançada a primeira versão gratuita e pública do ChatGPT, o principal produto da OpenAI.

Sua capacidade de resposta e interação tornaram visível o potencial do desenvolvimento da IA.

Em menos de dois meses, mais de 100 milhões de pessoas baixaram o aplicativo, tornando-o o software de consumo de crescimento mais rápido da história.

Sam Altman é o atual CEO da OpenAI Crédito: Getty Images

Em julho de 2023, Elon Musk finalmente anunciou o lançamento de seu próprio aplicativo de Inteligência Artificial, chamado x.AI.

Seu principal produto era chamado Grok, que nas próprias palavras de Musk era "um chatbot anti-woke" (uma palavra usada para se referir depreciativamente a movimentos progressistas).

Foi uma mensagem clara ao ChatGPT, que havia sido criticado por movimentos conservadores por dar respostas "politicamente corretas".

Mas a batalha estava longe de terminar.

Em março de 2024, Musk decidiu agir contra a OpenAI e diretamente contra o próprio Altman: ele o processou.

O principal motivo foi que o atual CEO da OpenAI havia "mudado os objetivos da empresa", que não era mais uma entidade sem fins lucrativos.

Musk afirmou que Altman havia vendido o projeto para a Microsoft — que investiu mais de US$ 14 bilhões na OpenAI — e, assim, a transformou em uma empresa dedicada a gerar lucros e não a servir o público.

"Ele não é uma pessoa em quem você pode confiar", disse Musk em uma entrevista à Fox News em novembro do ano passado.

Disputas políticas

O capítulo mais recente da briga aconteceu na segunda-feira (10/2), quando a x.AI fez uma oferta de quase US$ 100 bilhões pela OpenAI, que foi categoricamente rejeitada por Altman.

A Microsoft investiu quase US$ 14 bilhões na OpenAI Crédito: Getty Images

"É altamente improvável que Musk consiga manter a OpenAI, mas o que provavelmente está por trás de tudo isso é dificultar a vida de Altman", disse Andrew Ross, jornalista de tecnologia do jornal americano The New York Times.

Soma-se a isso o fato de que, em janeiro deste ano, o próprio Trump disse que Altman era "a pessoa que mais sabe sobre IA no mundo".

A declaração foi dada durante o lançamento do Stargate, um programa para criar centros físicos para o desenvolvimento de IA que conta com o apoio do presidente americano e que inclui a empresa de Altman.

Isso criou outra faísca na disputa com Musk. O dono da Tesla e da Space X disse que Altman era um "mentiroso" e que era "falso" que o Stargate tivesse os recursos necessários para seu desenvolvimento.

Altman respondeu imediatamente dizendo que "Musk não é uma boa pessoa".

"Muitas vezes, o que é ótimo para o país não é ótimo para sua empresa", acrescentou.