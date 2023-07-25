Eleição na Espanha: os 3 possíveis cenários com incerteza após votação

O Partido Popular (PP) foi o mais votado nas eleições gerais espanholas do último domingo (23/7).

Com quase 100% dos votos apurados, os conservadores foram a força mais votada com 32,9% dos votos e conseguiram quase 136 cadeiras no Congresso dos Deputados, o que os torna o grupo político majoritário na Câmara.

E, no entanto, seu candidato à presidência do governo, Alberto Núñez Feijóo, tem um caminho muito difícil até o palácio La Moncloa, a sede do governo espanhol.