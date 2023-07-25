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BBC News

Eleição na Espanha: os 3 possíveis cenários com incerteza após votação

Os conservadores foram a força mais votada do país, com 32,9% do total

Publicado em 25 de Julho de 2023 às 16:56

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

25 jul 2023 às 16:56
O Partido Popular (PP) foi o mais votado nas eleições gerais espanholas do último domingo (23/7).
Com quase 100% dos votos apurados, os conservadores foram a força mais votada com 32,9% dos votos e conseguiram quase 136 cadeiras no Congresso dos Deputados, o que os torna o grupo político majoritário na Câmara.
E, no entanto, seu candidato à presidência do governo, Alberto Núñez Feijóo, tem um caminho muito difícil até o palácio La Moncloa, a sede do governo espanhol.
A repórter Laís Alegretti explica as peculiaridades do sistema parlamentar espanhol que levam a esse paradoxo.

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