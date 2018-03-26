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Nuvem de fumaça

Elefante fumante flagrado em vídeo intriga pesquisadores

Animal encontrado em parque na Índia usava a tromba para levar carvão à boca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2018 às 12:06

Publicado em 26 de Março de 2018 às 12:06

O elefante parece soprar as cinzas para ingerir apenas o carvão Crédito: Reprodução/Youtube
Pesquisadores da ONG Wildlife Conservation Society (WCS) flagraram, pela primeira vez, um elefante indiano consumindo cinzas de carvão e baforando nuvens de fumaça, como se estivessem fumando. Intrigados, pesquisadores especulam que o comportamento inusitado possa ter efeitos medicinais e laxativos, ou ser apenas uma brincadeira.
As imagens foram feitas por Vinay Kumar, diretor-assistente da WCS na Índia. A equipe estava em campo, visitando armadilhas fotográficas instaladas no Parque Nacional Nagarahole, no sul do país, para um projeto de longo prazo para estudar os tigres-de-bengala. No meio da floresta, encontraram o elefante.
No vídeo o animal pode ser visto usando a tromba para levar cinzas e carvão à boca, e depois baforando a nuvem de fumaça.
 Eu acredito que o elefante está tentando ingerir carvão de madeira  opinou Varun Goswani, biólogo da WCS especializado em paquidermes.  Ele parece pegar pedaços do chão da floresta, soprando as cinzas que vêm junto e consumindo o resto.
O carvão tem propriedades que combatem toxinas, que podem ter valor medicinal. Além disso, os restos de madeira queimada servem como laxantes, dobrando sua utilidade para animais que os consomem após incêndios florestais.
Na literatura científica, existe apenas um relato de consumo de carvão entre animais, além dos humanos. O macaco colobus-vermelho-de-Kirk, endêmico de Unguja, a ilha principal do arquipélago de Zanzibar, é conhecido por ingerir carvão para combater toxinas de alguns alimentos, como amêndoas e mangas, ricas em fenóis, compostos químicos não tolerados pela espécie.
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