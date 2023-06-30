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  • 'Ele era tudo para mim', diz mãe de jovem morto em caso que incendiou a França
BBC News

'Ele era tudo para mim', diz mãe de jovem morto em caso que incendiou a França

Nahel M, francês de 17 anos, foi morto ao aparentemente fugir de uma batida policial; episódio tem desencadeado violentos protestos no país.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

30 jun 2023 às 19:22

Publicado em 30 de Junho de 2023 às 19:22

A morte do jovem Nahel, de 17 anos, depois de seu carro aparentemente avançar uma batida policial no subúrbio parisiense de Naterre, tem desencadeado uma onda de protestos violentos no país.
As autoridades preveem mais dias de manifestações, em meio a questionamentos sobre brutalidade policial contra jovens negros e de origem árabe, como era o caso de Nahel.
"A recusa em parar (na batida policial) não dá licença para matar", criticou o líder do Partido Socialista, Olivier Faure. "Todas as crianças da República têm direito à justiça".
O policial que fez o disparo foi acusado de homicídio e colocado em prisão domiciliar.
O governo de Emmanuel Macron fez reuniões de emergência para responder à crise, e 40 mil policiais foram preparados para enfrentar uma possível terceira noite seguida de enfrentamentos com manifestantes.
Neste vídeo, a mãe de Nahel fala de sua dor, enquanto o correspondente da BBC em Paris reconstitui o ocorrido. Confira.

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