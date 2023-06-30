'Ele era tudo para mim', diz mãe de jovem morto em caso que incendiou a França

A morte do jovem Nahel, de 17 anos, depois de seu carro aparentemente avançar uma batida policial no subúrbio parisiense de Naterre, tem desencadeado uma onda de protestos violentos no país.

As autoridades preveem mais dias de manifestações, em meio a questionamentos sobre brutalidade policial contra jovens negros e de origem árabe, como era o caso de Nahel.

"A recusa em parar (na batida policial) não dá licença para matar", criticou o líder do Partido Socialista, Olivier Faure. "Todas as crianças da República têm direito à justiça".

O policial que fez o disparo foi acusado de homicídio e colocado em prisão domiciliar.

O governo de Emmanuel Macron fez reuniões de emergência para responder à crise, e 40 mil policiais foram preparados para enfrentar uma possível terceira noite seguida de enfrentamentos com manifestantes.