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E se a eleição nos EUA empatar?

Acredite, isso já aconteceu na história dos Estados Unidos! Entenda o que acontece em caso de empate na eleição para presidente.

Publicado em 04 de Novembro de 2024 às 18:01

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

04 nov 2024 às 18:01
É possível a eleição dos EUA acabar empatada? Sim! A repórter Mariana Sanches, nossa correspondente em Washington, explica o que aconteceria nesse cenário. Confira.

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