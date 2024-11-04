E se a eleição nos EUA empatar?

É possível a eleição dos EUA acabar empatada? Sim! A repórter Mariana Sanches, nossa correspondente em Washington, explica o que aconteceria nesse cenário. Confira.
Publicado em 04 de Novembro de 2024 às 18:01
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