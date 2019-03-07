Dubai abre lounge mais alto do mundo, a 545 metros do chão Crédito: Reprodução/Instagram

A cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos , bateu seu próprio recorde e abriu, em fevereiro, o lugar mais alto no mundo em que em se pode comer e beber.

A 545 metros de altura, o espaço, chamado The Lounge, ocupa o 152º, o 153º e o 154º andares do Burj Khalifa, que também detém o título de prédio mais alto do planeta.

O lounge, que não é classificado como um restaurante, tem no primeiro de seus andares um terraço externo, com paredes de vidro, de onde se pode observar a cidade.

O recorde anterior de altura era do At.Mosphere, este sim um restaurante, localizado 30 andares abaixo do primeiro piso do The Lounge, no mesmo edifício.

É possível comprar entradas para experiências no local pelo site atthetop.ae.