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Dubai abre lounge mais alto do mundo, a 545 metros do chão

A cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, bateu seu próprio recorde e abriu, em fevereiro, o lugar mais alto no mundo em que em se pode comer e beber

Publicado em 

06 mar 2019 às 22:22

Publicado em 06 de Março de 2019 às 22:22

Dubai abre lounge mais alto do mundo, a 545 metros do chão Crédito: Reprodução/Instagram
A cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, bateu seu próprio recorde e abriu, em fevereiro, o lugar mais alto no mundo em que em se pode comer e beber.
A 545 metros de altura, o espaço, chamado The Lounge, ocupa o 152º, o 153º e o 154º andares do Burj Khalifa, que também detém o título de prédio mais alto do planeta.
O lounge, que não é classificado como um restaurante, tem no primeiro de seus andares um terraço externo, com paredes de vidro, de onde se pode observar a cidade.
O recorde anterior de altura era do At.Mosphere, este sim um restaurante, localizado 30 andares abaixo do primeiro piso do The Lounge, no mesmo edifício.
É possível comprar entradas para experiências no local pelo site atthetop.ae.
Uma das ofertas, o chamado "chá nas nuvens", servido à tarde, sai por 500 dirhams (moeda local), ou R$ 515.

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