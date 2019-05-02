Drake leva 12 troféus no Billboard Awards

06/02/2019 - Recordista em número de streamings, Drake é discutido com paixão também pelos críticos Crédito: Rock in Rio

Las Vegas reuniu os principais nomes do showbiz na noite desta quarta-feira, 1º, com a edição 2019 do Billboard Awards, premiação oferecida pela revista norte-americana Billboard que homenageia os nomes de maior sucesso nas paradas musicais.

Mariah Carey e apresentações de nomes como Madonna, Maluma, Taylor Swift e Paula Abdul, o evento teve como seu grande vencedor da noite o rapper Com direito a tributo à carreira dee apresentações de nomes como, o evento teve como seu grande vencedor da noite o rapper Drake , que levou 12 troféus.

Com direito a fanfarra (que, na internet, foi comparada ao show de Beyoncé), dançarinos voadores e muito confete em tons pastéis, Taylor Swift juntou-se a Brendon Urie, do Panic! At The Disco, para a primeira apresentação da noite. Juntos, eles cantaram a música ME!, lançada na última semana.

Madonna apresentou seu novo single, Medellín, ao lado de cinco hologramas dela mesma, um para cada personalidade de seu novo alter ego, Madame X (que também dá nome ao seu próximo disco). A performance ainda teve tempo para uma dança de tango com o colombiano Maluma, que também simulou algumas bofetadas nos quadris da Rainha do Pop.

Mesmo não se movendo durante a apresentação, Mariah Carey mostrou por que é a mulher que mais conseguiu emplacar sucessos nos topos das paradas (18, no total) e cantou algumas de suas músicas mais conhecidas, sendo ovacionada pela plateia.

O Imagine Dragons levou para casa o troféu de Melhor Artista de Rock e, ao subir ao palco para receber o prêmio. O vocalista Dan Reynolds fez um discurso pedindo o fim das terapias de conversão nos EUA.

"Ainda temos 34 Estados no país que não baniram a 'cura gay'; 58% dos jovens LGBT moram nesses Estados. Nossos jovens dobraram as estatísticas de depressão e triplicaram o índice de suicídio depois de passarem por terapia de conversão", disse o cantor.

Voltando ao posto de apresentadora da premiação, Kelly Clarkson fez duas performances musicais ao longo da noite. Uma da música Broken and Beautiful, presente na trilha sonora do filme UglyDolls, e outra com todas as músicas que fizeram sucesso no último ano, incluindo algumas antigas de Madonna e Mariah Carey.

Depois de seis anos afastados dos palcos (pelo menos como um grupo), os Jonas Brothers fizeram uma apresentação com sua nova música, Sucker, além de adicionarem ao repertório outras duas canções das carreiras solo de Nick e Joe Jonas. A performance foi eleita pela própria Billboard como a melhor da noite.

Um dos nomes de maior sucesso na década de 1980 e uma das juradas originais do American Idol, Paula Abdul fez uma performance coreografada e eletrizante no Billboard Awards 2019. A energia foi tanta que ela até se empolgou na hora de jogar sua cartola e acertou o pescoço da dançarina Julianne Hough, que agradeceu a "honra" no Twitter.

Maior vencedor