Dono de submarino tratou alertas de segurança como 'gritos infundados'

SÃO PAULO - O empresário americano Stockton Rush, 61 anos, dono da OceanGate e piloto do submarino que implodiu no Oceano Atlântico, esnobou várias mensagens enviadas por especialistas que alertavam para a insegurança da embarcação, segundo troca de e-mails obtida pela rede britânica BBC.

Um dos alertas foi feito por Rob McCallum, especialista em exploração em alto mar. Em 2018, ele acusou Rush de colocar a vida de seus clientes em risco. Também sugeriu que o empresário suspendesse as expedições com o submarino Titan até que o veículo recebesse certificações de órgãos independentes.

"Acho que você está colocando a si mesmo e a seus clientes em uma dinâmica perigosa", escreveu McCallum, segundo a BBC. "Em sua corrida ao Titanic, você está espelhando o grito de guerra famoso: '[a embarcação] é inafundável'", acrescentou, em referência à fama do transatlântico antes de naufragar.

Stockton Rush mostra controle de submarino: ele estava a bordo da embarcação que implodiu Crédito: Reprodução

Os destroços do submarino Titan foram encontrados nesta quinta (22). O estado das peças é compatível com uma perda de pressão do veículo, o que teria provocado uma "implosão catastrófica" , segundo a Guarda Costeira dos EUA. Cinco pessoas estavam a bordo para uma expedição até os restos do Titanic.

A OceanGate, que operava o submarino, dizia que o veículo era inovador. Por isso, alegava a empresa, a embarcação não atendia aos padrões de certificação. Em resposta a McCallum, o empresário Rush disse que estava cansado de lidar com "representantes da indústria que usam argumentos de segurança para impedir a inovação".

"Ouvimos gritos infundados de 'você vai matar alguém' com frequência", escreveu Rush. "Considero isso como um sério insulto pessoal." A troca de e-mails teria sido interrompida após advogados da OceanGate ameaçarem entrar com uma ação na Justiça contra McCallum por importunação.

O especialista McCallum não foi o único a alertar Rush sobre os riscos do Titan. Em carta enviada ao dono da OceanGate, também em 2018, o comitê de veículos subaquáticos da Sociedade de Tecnologia Marítima, grupo que reúne líderes da indústria de embarcações submersíveis, apontou possíveis consequências "catastróficas" em decorrência da abordagem experimental.

"Quando a OceanGate foi fundada, seu objetivo era buscar o mais alto nível de inovação no projeto e na operação de submersíveis tripulados. Por definição, a inovação está fora de um sistema já aceito", rebateu a companhia depois da carta, em uma publicação intitulada "Por que o Titan não é certificado?".

O submarino perdeu contato com a superfície 1h45 após o início do mergulho. Segundo o porta-voz da Guarda Costeira, ainda é cedo para falar quando exatamente ocorreu a implosão. Especialistas dos EUA e do Canadá permanecem no mar nesta sexta-feira (23) investigando as causas do incidente.

O submarino era dirigido por um controle semelhante ao de videogames, e seu interior era apertado e simples, com três monitores, um botão, uma janela pequena e um banheiro improvisado.

Além de Stockton Rush, estavam a bordo do Titan o bilionário britânico Hamish Harding, 58, presidente-executivo da empresa Action Aviation, o empresário paquistanês Shahzada Dawood, 48, vice-presidente do conglomerado Engro, e seu filho Suleman Dawood, 19, além do francês Paul-Henri Nargeolet, 77, mergulhador especialista no Titanic.