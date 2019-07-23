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Inglaterra

Dona de chihuahua conta que seu cão foi levado por gaivota

O caso ocorreu na Inglaterra, e segundo a dona o animal foi levado do quintal de casa por uma gaivota

Publicado em 

23 jul 2019 às 15:10

Publicado em 23 de Julho de 2019 às 15:10

Gaviota Crédito: Pixabay
A tutora de um chihuahua de quatro anos e pouco mais de 2 quilos recorreu às redes sociais após o sumiço de seu cachorro, no domingo (21). Segundo ela, o animal foi levado do quintal de casa por uma gaivota.
O caso aconteceu na cidade de Paignton, condado de Devon, na Inglaterra.
Becca Hill, 24, disse ao site Devon Live que seu companheiro viu quando a ave atacou o cãozinho, chamado Gizmo. O homem teria tentado segurar o pet pelas patas, mas foi impossível. “Eu não tenho ideia se ele caiu ou onde ele está agora”, afirmou a jovem.
O relato foi publicado nas redes, com a foto de Gizmo e o apelo para que moradores da região chequem seus jardins e telhados, na tentativa de localizar o cachorro.
Enquanto muitas pessoas compartilhavam o post, outras questionavam a veracidade das declarações, por considerarem difícil uma gaivota conseguir levar um chihuahua.
No entanto, segundo a mídia local, há outros registros parecidos na região. Em 2015, um cachorro foi morto por gaivotas em Devon.
Segundo o jornal The Guardian, um porta-voz da Royal Society for the Protection of Birds afirmou que incidentes assim são muito raros e não são típicos comportamentos de gaivota.
Em 2018, o bichon Zoey estava brincando do lado de fora da casa quando foi pego e levado por uma águia e desapareceu entre as árvores, em Bowmanstown, Pensilvânia (EUA). Na ocasião, o cãozinho foi encontrado horas depois, vivo, em uma estrada coberta de neve, a aproximadamente 6,5 quilômetros dali.

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