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Causa desconhecida

Dezenas de bombeiros combatem incêndio em escola em Londres

Cerca de 20 viaturas e 80 bombeiros combatem as chamas, que se espalharam por metade do edifício; alunos retornariam das férias na quarta-feira

Publicado em 

04 set 2018 às 10:34

Publicado em 04 de Setembro de 2018 às 10:34

A Polícia Metropolitana de Londres chegou a fechar as vias próximas da Roding Primary School, em Dagenham, leste da capital britânica Crédito: Google Street View
Dezenas de bombeiros tentavam controlar um incêndio em uma escola de ensino fundamental em Londres na madrugada desta terça-feira, 4, segundo autoridades locais citadas pela emissora britânica BBC. Ainda não há informações sobre vítimas.
De acordo com a Brigada de Incêndio de Londres (LFB, na sigla em inglês), 20 viaturas e 80 bombeiros combatiam as chamas que se espalhavam pela Roding Primary School, em Dagenham, leste da capital britânica. A Polícia Metropolitana de Londres chegou a fechar as vias próximas.
Ao menos metade do edifício ficou em chamas e a causa do incêndio ainda é desconhecida. A LFB disse que o fogo já foi controlado, mas está preocupada que um cilindro de propano localizado dentro do prédio possa explodir, segundo informações do jornal The Guardian.
A Roding Primary School, uma das maiores escolas de ensino fundamental de Londres e do Reino Unido, estava fechada em razão das férias de verão, que terminariam nesta quarta-feira.

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