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Tragédia no mar

Destroços do submarino Titan são retirados do mar após implosão

Acidente com o veículo, no qual morreram cinco pessoas, é investigado pela Guarda Costeira dos Estados Unidos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 jun 2023 às 15:30

Publicado em 28 de Junho de 2023 às 15:30

SÃO PAULO - Destroços do submersível Titan, que implodiu no Atlântico enquanto fazia uma expedição ao Titanic, foram retirados do oceano nesta quarta-feira (28), relatou a agência Associated Press.
As partes que restaram do veículo desembarcaram em St. John's, na região canadense de Newfoundland, trazidas pelo navio Horizon Arctic, que foi usado nas buscas. Ele carregava um ROV (veículo operado remotamente, na sigla em inglês) usado para localizar o Titan.
Destroços do submarino Titan, que implodiu no oceano Atlântico enquanto fazia uma expedição ao que restou do Titanic -
Destroços do submarino Titan, que implodiu no oceano Atlântico Crédito: CBC News/Reprodução
Ainda de acordo com a Associated Press, os proprietários do ROV, da empresa Pelagic Research Services, confirmaram que suas equipes concluíram o trabalho de buscas que durou dez dias. Imagens mostram várias peças brancas que parecem fazer parte da estrutura do Titan.
A Guarda Costeira dos EUA comunicou na última segunda-feira (26) a abertura de uma investigação sobre o caso. Segundo informou na ocasião, os destroços do veículo estavam a a 488 metros da proa do Titanic, naufragado em 1912, a quase 4 km de profundidade e a 600 km da costa leste do Canadá.
Os destroços do submersível Titan, recuperados do fundo do oceano perto do naufragado navio Titanic, são descarregados da embarcação Horizon Arctic
Os destroços do submersível Titan, recuperados do fundo do oceano Crédito: PAUL DALY/AP
O Titan desapareceu no Atlântico, com cinco pessoas a bordo, no último dia 18. Dias depois, em 22 de junho, a Guarda Costeira americana confirmou que o submersível sofreu uma implosão, que chamou de catastrófica.

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