Destroços do submarino Titan são retirados do mar após implosão

As partes que restaram do veículo desembarcaram em St. John's, na região canadense de Newfoundland, trazidas pelo navio Horizon Arctic, que foi usado nas buscas. Ele carregava um ROV (veículo operado remotamente, na sigla em inglês) usado para localizar o Titan.

Ainda de acordo com a Associated Press, os proprietários do ROV, da empresa Pelagic Research Services, confirmaram que suas equipes concluíram o trabalho de buscas que durou dez dias. Imagens mostram várias peças brancas que parecem fazer parte da estrutura do Titan.