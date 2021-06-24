Desabamento parcial de prédio em Miami deixa um morto e vários feridos

Parte de prédio desabou em Miami Beach Crédito: Twitter/Corpo de Bombeiros de Miami-Dade

Uma pessoa morreu no desabamento parcial de um prédio na madrugada de hoje, em Miami, no estado da Flórida (EUA), segundo a polícia. Centenas de socorristas ainda trabalham nos escombros do edifício em busca de vítimas e sobreviventes e, até o momento, já resgataram nove pessoas com vida. Ainda não há informações sobre as causas do incidente reportado próximo à praia de Surfside.

O desabamento no condomínio Champlain Towers South ocorreu pouco depois da 1h. O Departamento de Resgate de Bombeiros de Miami-Dade enviou mais de 80 unidades de incêndio e resgate para o local. Uma imagem postada na conta do Twitter da Polícia de Miami Beach mostra destroços ao lado do que restou da construção.

Ainda não se sabe quantas pessoas moravam no edifício nem quantas estavam em casa na hora do desabamento, mas um socorrista falou em "múltiplas vítimas".

Em declaração para a agência AP, a sargento Marian Cruz, do Departamento de Polícia de Surfside, disse que o prédio tem 12 andares. "Toda a parte de trás do prédio desabou", disse. Há previsão de chuva na parte da tarde, o que pode atrapalhar as buscas das equipes de resgate.

De acordo com a polícia de Surfside, o prédio fica localizado na 8777 Collins Avenue. De acordo com o jornal Miami Herald, o prédio havia sido construído em 1981 e fazia parte de um condomínio de três torres que totalizavam mais de 100 apartamentos.

A região atrai tanto residentes como turistas, com estabelecimentos comerciais, hotéis, restaurantes e condomínios. Em entrevista ao canal NBC 6, moradores relataram que ouviram um barulho muito alto na madrugada e ao perceberem o desmoronamento conseguiram deixar o prédio pela saída de emergência.

Outro morador do bairro disse ao canal WLPG, afiliada da CNN na Flórida, que o cenário lembrava o ataque de 11 de setembro de 2001 contra as torres do World Trade Center, em Nova York. "Moro aqui perto e nunca vi nada parecido. Parecia o 11 de setembro. O prédio inteiro desabou. Como se uma bomba ou algo parecido tivesse atingido o prédio".

A região foi totalmente interditada pelos bombeiros e alguns hoteis na rua do condomínio foram evacuados. Nas redes sociais, canais de TV e usuários compartilharam vídeos mostrando o prédio destruído e imagens da operação dos bombeiros.