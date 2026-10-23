'Derruba esse site': como Vorcaro tentava controlar sua imagem e a de aliados na internet

Lucena afirmou que a empresa possui cerca de 500 portais de notícias, aproximadamente 470 registrados em nome da pessoa jurídica e os demais em nome de pessoa física. Descreveu o trabalho como gestão de reputação e de crise, com produção de conteúdo positivo sobre pessoas, empresas, produtos e serviços. Segundo ele, os clientes preenchem um formulário com informações que fundamentam os textos. Disse também que a empresa atende políticos, mas negou produzir notícias falsas ou conteúdo para atacar terceiros.