Crise do Supremo traz eleitor evangélico de volta para Flávio Bolsonaro, diz Renato Meirelles

Agora nós temos uma classe C que se divide: os mais velhos votam no Lula porque são gratos pelo passado do que o Lula ofereceu, as mulheres votam no Lula porque elas são as beneficiárias dos programas sociais e elas buscam, antes de tudo, uma estabilidade no seu dia a dia — e o Lula é o que elas já conhecem —, mas nós temos um homem que vota no Bolsonaro por causa das questões de segurança e das questões relacionadas a costumes.