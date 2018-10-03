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Mais procurado da França

Criminoso é capturado três meses após fugir de prisão num helicóptero

Rédoine Faïd, especializado no roubo de carros-fortes, é um fã de filmes de gângsters

Publicado em 

03 out 2018 às 12:33

Publicado em 03 de Outubro de 2018 às 12:33

O criminoso foi localizado com várias armas, mas, no momento de sua detenção, não ofereceu resistência Crédito: Pixabay
O homem mais procurado da França, Rédoine Faïd, foi detido na madrugada desta quarta-feira, três meses depois de sua cinematográfica fuga de helicóptero de uma prisão onde cumpria pena de 25 anos por uma tentativa frustrada de assalto, em 2010, na qual um policial morreu. Fã de filmes de gângsters e especializado no roubo de carros-fortes, Faïd, de 46 anos, foi detido por volta das 4h (23h de terça-feira no horário de Brasília), em um apartamento em Créteil, ao Norte de Paris, onde nasceu e cresceu.
Redoine Faid foi preso em apartamento ao norte da Paris sem oferecer resistência Crédito: Interpol via AP
O criminoso foi localizado com várias armas, mas, no momento de sua detenção, não ofereceu resistência. Não houve nenhum ferido na operação, que terminou ainda com seis detidos, um deles, irmão do criminoso.
Em 1º de julho, Faïd protagonizou uma fuga que lembrava uma cena de filme de ação. Três homens armados sequestraram um piloto de helicóptero e o obrigaram a pousar no pátio da prisão. Em poucos minutos, fugiram com o detento a bordo. Desde então, a polícia lançou uma intensa operação para descobrir seu paradeiro.
Essa, porém, não foi sua primeira escapada da cadeia. Em 2013, fugiu da prisão de Lille-Séquedin, no Norte da França, em uma operação muito mais violenta, na qual usaram explosivos e houve vários reféns. Ele foi encontrado um mês depois em um hotel na região parisiense.
Faïd, caracterizado pela mídia francesa como um amante do cinema, se inspirou em vários filmes na hora de cometer seus assaltos. Em sua autobiografia, "Braqueur, des cités au grand banditisme" ("Ladrão, dos bairros pobres à grande bandidagem", em tradução livre), publicada em 2010, contou que estudou o comportamento dos protagonistas do filme "Heat", protagonizado por Al Pacino, e aprendeu que, para ser um bom ladrão, é preciso ser "minucioso".

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