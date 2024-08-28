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Criança quebra jarra de 3,5 mil anos em museu de Israel

Acidente aconteceu em Israel; museu convidou família depois do ocorrido para retornar para uma visita: 'A jarra foi acidentalmente danificada por uma criança que visitava o museu, e a resposta será adequada [a isso]'
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

27 ago 2024 às 23:00

Publicado em 27 de Agosto de 2024 às 23:00

Imagem BBC Brasil
A louça datava da Idade do Bronze, entre 2.200 e 1.500 a.C. Crédito: Divulgação
Uma jarra de 3.500 anos foi acidentalmente quebrada por um menino de 4 anos durante uma visita a um museu em Israel.
O Museu Hecht em Haifa disse à BBC que a louça datava da Idade do Bronze, entre 2.200 e 1.500 a.C. — e era um artefato raro porque estava muito preservado.
Ele estava exposto sem vidro perto da entrada do museu, que argumenta preferir mostrar achados arqueológicos "sem obstruções".
Alex, o pai do menino, diz que seu filho "puxou o jarro levemente" porque estava "curioso sobre o que havia dentro", fazendo-o cair.
O pai conta que ficou "em choque" ao ver seu filho ao lado do item quebrado e a princípio pensou: "Não foi meu filho que fez isso".
No entanto, depois de acalmar o menino, ele falou com o segurança.
O Museu Hecht afirmou que a criança foi convidada de volta à exposição com sua família para uma visita guiada após o incidente.
"Há casos em que itens de exposição são intencionalmente danificados, e tais casos são tratados com grande severidade, incluindo o envolvimento da polícia", diz Lihi Laszlo, representante do museu, à BBC.
"Neste caso, no entanto, não foi isso. A jarra foi acidentalmente danificada por uma criança que visitava o museu, e a resposta será adequada [a isso]."
Um especialista em conservação também foi designado para restaurar o item, e ele será devolvido ao seu lugar "em pouco tempo".
Alex diz que ele e o filho se sentirão "aliviados" em ver o jarro restaurado, mas acrescenta lamentarem que "não será mais o mesmo item".
Imagem BBC Brasil
Foto anterior ao acidente mostra jarras expostas Crédito: Divulgação
O museu disse à BBC que "sempre que possível, os itens são exibidos sem barreiras ou paredes de vidro".
E "apesar do incidente raro", a instituição pretende continuar essa orientação.
A jarra provavelmente foi criada para ser usada no transporte de alimentos locais, como vinho e azeite de oliva.
Ele é característico da região de Canaã, na costa leste do Mediterrâneo.
Itens semelhantes de cerâmica encontrados durante escavações geralmente estão quebrados ou incompletos, tornando este jarro "um achado impressionante" quando foi descoberto, acrescentou o museu.
O Museu Hecht fica no terreno da Universidade de Haifa, no norte de Israel, e reúne itens de arqueologia e arte.

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