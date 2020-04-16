Coronavírus: Reino Unido é o 6º país a passar dos 100 mil casos confirmados

Coronavírus - Covid19 Crédito: Fusion Medical Animation on Unsplash

O Reino Unido passou dos 100 mil casos registrados do novo coronavírus. É a sexta nação no mundo a superar a marca, depois de EUA, Espanha, Itália, França e Alemanha.

Nesta quinta (16), 4.618 novos casos da doença foram confirmados, elevando o total para 103.093, segundo última atualização do órgão oficial de saúde britânico. De acordo com a plataforma de monitoramento do coronavírus da universidade Johns Hopkins, nos EUA, o número já passa de 104 mil.

O primeiro-ministro Boris Johnson faz parte das estatísticas. Ele anunciou que contraiu a doença no dia 27 de março e chegou a ficar internado em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) entre os dias 5 e 9 de abril após agravamento dos sintomas. Ele já recebeu alta, mas ainda se recupera.

Para conter o avanço do vírus, o governo britânico anunciou nesta quinta que vai estender a quarentena obrigatória por mais três semanas. O Reino Unido já está em quarentena desde o final de março.

Inicialmente, Johnson minimizou possíveis efeitos da pandemia e adotou uma estratégia com regras relaxadas de afastamento social. Após alertas de cientistas e universidades britânicas sobre o provável colapso do sistema de saúde do país, o primeiro-ministro implementou medidas mais restritivas. As previsões apontavam para 250 mil mortes num cenário sem controle da disseminação da doença.