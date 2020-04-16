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Números da pandemia

Coronavírus: Reino Unido é o 6º país a passar dos 100 mil casos confirmados

O Reino Unido passou dos 100 mil casos registrados do novo coronavírus. É a sexta nação no mundo a superar a marca, depois de EUA, Espanha, Itália, França e Alemanha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2020 às 15:39

Publicado em 16 de Abril de 2020 às 15:39

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Fusion Medical Animation on Unsplash
O Reino Unido passou dos 100 mil casos registrados do novo coronavírus. É a sexta nação no mundo a superar a marca, depois de EUA, Espanha, Itália, França e Alemanha.
Nesta quinta (16), 4.618 novos casos da doença foram confirmados, elevando o total para 103.093, segundo última atualização do órgão oficial de saúde britânico. De acordo com a plataforma de monitoramento do coronavírus da universidade Johns Hopkins, nos EUA, o número já passa de 104 mil.
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O primeiro-ministro Boris Johnson faz parte das estatísticas. Ele anunciou que contraiu a doença no dia 27 de março e chegou a ficar internado em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) entre os dias 5 e 9 de abril após agravamento dos sintomas. Ele já recebeu alta, mas ainda se recupera.

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Para conter o avanço do vírus, o governo britânico anunciou nesta quinta que vai estender a quarentena obrigatória por mais três semanas. O Reino Unido já está em quarentena desde o final de março.
Inicialmente, Johnson minimizou possíveis efeitos da pandemia e adotou uma estratégia com regras relaxadas de afastamento social. Após alertas de cientistas e universidades britânicas sobre o provável colapso do sistema de saúde do país, o primeiro-ministro implementou medidas mais restritivas. As previsões apontavam para 250 mil mortes num cenário sem controle da disseminação da doença.
O número atual de mortos no país chegou a 13.729, com 861 óbitos nas últimas 24 horas, desde a última atualização do governo britânico. O Reino Unido é o quinto em número de mortes, atrás dos EUA, Espanha, Itália e França.

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