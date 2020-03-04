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Epidemia da doença

Coronavírus faz Itália fechar escolas e universidades até meados de março

Nas últimas semanas, também houve suspensão de missas, jogos de futebol, e a etapa de abertura do MotoGP

Publicado em 04 de Março de 2020 às 14:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2020 às 14:14
O Ministério da Saúde italiano contabiliza 79 mortes no país em decorrência da doença  Crédito: Pixabay
O governo da Itália anunciou nesta quarta-feira, 4, que vai fechar todas as suas escolas e universidades a partir de quinta-feira, 5. Estratégia de contenção do coronavírus, a medida se estenderá até meados de março. Ao todo, o Ministério da Saúde já contabiliza 79 mortes, 2.263 e 160 pessoas curadas da doença no país.
A decisão foi tomada pelo chefe de Governo Giuseppe Conte, durante um conselho de ministros em Roma. No último sábado, 29, escolas e universidades do norte italiano já haviam suspendido as aulas pela segunda semana consecutiva, enquanto as regiões de Lombardia, Veneto e Emilia Romana respondiam por 90% dos casos confirmados até então no país.
Nas últimas semanas, também houve suspensão de missas, jogos de futebol, e a etapa de abertura do MotoGP. Na segunda-feira, o governo italiano inclusive lançou um pacote econômico de 3,6 bilhões de euros para ajudar nas ações contra o coronavírus no país, que tem o maior surto da doença em todo o continente europeu.

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