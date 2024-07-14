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Após atentado

'Conversei com Trump; tivemos curta, mas boa conversa', diz Biden

Presidente dos Estados Unidos voltou a condenar ataque ao candidato republicano neste domingo (14)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 jul 2024 às 16:45

Publicado em 14 de Julho de 2024 às 16:45

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que a conversa que teve com o ex-presidente Donald Trump no sábado, 13, foi "curta", mas "boa". Ele voltou a condenar a o ato de violência contra o republicano e disse que Trump está se recuperando "bem".
"Ontem à noite, falei com Donald Trump. Estou sinceramente aliviado por ele estar se recuperando bem. Tivemos uma conversa curta e boa", disse Biden, em pronunciamento à nação, neste domingo, 14, sem dar mais detalhes. Há anos, os dois não conversavam diretamente, somente por interlocutores.
Biden voltou a condenar o ataque a Trump. Disse que não há lugar para esse ou qualquer tipo de violência na América. "Uma tentativa de assassinato é contrária a tudo o que defendemos, como nação, tudo. Não é quem somos como nação, não é a América, e não podemos permitir que isso aconteça", disse, acrescentando que os dois lados podem discordar, mas não perder de vista de quem são "como América".
Mais cedo, Biden e a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, tiveram um briefing na Sala de Situação da Casa Branca sobre o ocorrido com autoridades da segurança, da polícia, do Serviço Secreto dos EUA e do FBI.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fala sobre segurança de fronteira na Sala Roosevelt da Casa Branca, em Washington
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez novo pronunciamento neste domingo (14) Crédito: PATRICK SEMANSKY/AP
Esse é o segundo pronunciamento que Biden faz à nação após o atentado contra Trump. Na noite de sábado, o presidente dos EUA também se manifestou, condenando, novamente, a violência política que o republicano sofreu durante comício, na Pensilvânia.
A campanha de Biden suspendeu todas as acusações e anúncios de ataque a Trump após o atentado.

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