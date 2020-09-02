Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Contágio é mais longo se criança é assintomática
Covid-19

Contágio é mais longo se criança é assintomática

A investigação avaliou 91 crianças em hospitais da Coreia do Sul e constatou também que a duração dos sintomas, quando ocorrem, 'variou amplamente', de três dias a quase três semanas

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 10:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2020 às 10:02
Crianças infectadas podem transmitir o novo coronavírus mesmo que nunca tenham apresentado sintomas
Crianças com a Covid-19 podem transmitir o vírus mesmo que nunca tenham apresentado sintomas Crédito: Ketut Subiyanto/ Pexels
Crianças infectadas podem transmitir o novo coronavírus mesmo que nunca tenham apresentado sintomas ou algum tempo depois de eles terem desaparecido. É o que sugere um estudo publicado na sexta-feira (28) pela revista científica Jama Pediatrics.
A investigação avaliou 91 crianças em hospitais da Coreia do Sul e constatou também que a duração dos sintomas, quando ocorrem, "variou amplamente", de três dias a quase três semanas. Estudo anterior havia apontado que crianças têm alta carga viral e podem ser mais infecciosas do que adultos.
Houve ainda uma diferença considerável quanto ao tempo pelo qual as crianças continuam transmitindo o vírus, indica, na revista, um comunicado do Children's National Hospital, de Washington. Enquanto o vírus foi detectado em uma média de cerca de duas semanas e meia em todo o grupo, um quinto dos assintomáticos e metade dos sintomáticos transmitiram por quase três semanas.

O trabalho foi realizado entre fevereiro e março, com menores de 19 anos, em 22 hospitais. Por volta de 22% dos pacientes nunca desenvolveram sintomas, e 58% foram sintomáticos já no teste inicial. 

Veja Também

OMS e Unicef orientam sobre uso de máscara em crianças contra a Covid-19

Teste da Unesp identifica assintomáticos de Covid-19 pela saliva

Assintomáticos podem ser 20% da população com Covid-19, diz estudo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Imagem de destaque
Grupo Águia Branca bate recorde de venda de carros em março

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados