Como Portugal e Espanha enfrentaram o dia do pior apagão da região na história

Um enorme apagão atingiu Portugal e Espanha nesta segunda-feira (28/4), provocando confusão e problemas em diversos serviços.

Andorra e partes da França também relataram cortes de energia.

Na Espanha, restaurantes e lojas ficaram sem luz, e o Aberto de Tênis de Madri foi suspenso.

Da mesma forma como em Portugal, o metrô parou de funcionar, assim como os semáforos, causando grande caos no trânsito.

Nas redes sociais, circularam vídeos de passageiros caminhando pelas estações escuras de metrô.