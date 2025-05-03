Como Portugal e Espanha enfrentaram o dia do pior apagão da região na história

Um enorme apagão atingiu Portugal e Espanha nesta segunda-feira (28/4), provocando confusão e problemas em diversos serviços.
Andorra e partes da França também relataram cortes de energia.
Na Espanha, restaurantes e lojas ficaram sem luz, e o Aberto de Tênis de Madri foi suspenso.
Da mesma forma como em Portugal, o metrô parou de funcionar, assim como os semáforos, causando grande caos no trânsito.
Nas redes sociais, circularam vídeos de passageiros caminhando pelas estações escuras de metrô.
O repórter Shin Suzuki explica como foi o dia de caos que interrompeu a normalidade nos dois países.