Como o agro-bolsonarismo na Amazônia e no Centro-Oeste equilibrou a disputa com Nordeste lulista

Mas é um pouco excepcional. A regra nessas duas cadeias é uma dispersão muito maior da criação de gado e da plantação de soja, numa estrutura que a literatura sobre o assunto chama de contract farming: essas grandes corporações, em geral, multinacionais, dão um pacote fechado de como aquela soja vai ser plantada ou como o gado vai ser criado. Ou seja, a semente transgênica, o pacote de fertilizante e pesticida que serão usados... E os pequenos e médios proprietários, na verdade, são quase que empregados dos grandes oligopsônios e entregam o produto contratado.